Вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Фабрегаса

Сеск тоже когда-то забивал Ливерпулю в юном возрасте.

В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед разошелся миром в голевой перестрелке с Ливерпулем.

Один из голов "красных дьяволов" забил Кобби Мейну, который повторил достижение легендарного полузащитника Сеска Фабрегаса.

18-летний Мейну стал первым с 2005 года игроком такого возраста, которому удалось отличиться в ворота мерсисайдцев. Фабрегас это сделал в мае того года, играя за Арсенал.

Отметим также, что уже через два дня, 9 апреля, Кобби исполнится 19 лет.

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