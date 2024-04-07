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Вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Фабрегаса

Сеск тоже когда-то забивал Ливерпулю в юном возрасте.
Сегодня, 19:59
Кобби Мейну / Getty Images
Кобби Мейну / Getty Images

В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед разошелся миром в голевой перестрелке с Ливерпулем.

Один из голов "красных дьяволов" забил Кобби Мейну, который повторил достижение легендарного полузащитника Сеска Фабрегаса.

18-летний Мейну стал первым с 2005 года игроком такого возраста, которому удалось отличиться в ворота мерсисайдцев. Фабрегас это сделал в мае того года, играя за Арсенал.

Отметим также, что уже через два дня, 9 апреля, Кобби исполнится 19 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сеск Фабрегас

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