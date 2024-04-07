Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 07.04.2024

Манчестер Юнайтед в рамках 32-го тура АПЛ на своем поле встретил Ливерпуль.

"Красные дьяволы" хорошо начали поединок и выглядели лучше в первые минуты, и, собственно, первыми забили, но гол Алехандро Гарначо был отменен из-за довольно заметного положения вне игры.

Коллектив Юргена Клоппа "проснулся" ближе к середине первого тайма полностью перехватив инициативу и уже на 18-ой минуте Доминик Собослай имел прекрасную возможность забивать, пробив в нескольких сантиметрах от стойки.

Гол случился чуть позже. На 33-ой минуте Дарвин Нуньес после подачи углового сбросил головой на Луиса Диаса, который открыл счет в игре.

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В перерыве Эрик Тен Гаг, вероятно, провел замечательную мотивирующую беседу со своими подопечными, ведь на второй тайм манкунианцы вышли с совершенно другим настроем, что позволило им сравнять счет после ужасных ошибок Джарелла Кванса и Куивина Келлегера. Первый отдал пас прямо на Бруну Фернандеша, а второй вышел слишком далеко из ворот, позволив португальцу беспрепятственно переправить мяч в сетку с центра поля.

Второй гол хозяев, который их вывел вперед получился менее курьезным и гораздо более красивым. Кобби Мейну получил мяч на фланге, сместился ближе к центру поля и шикарным ударом с дальней дистанции отправил мяч в дальний угол ворот Келлегера, который был абсолютно бессилен после такого выстрела.

Однако, выиграть этот матч манкунианцам было не суждено, ведь на 82-ой минуте Аарон Ван-Биссака свалил Харви Эллиота в собственной штрафной площадке, а Мохаммед Салах реализовал назначенный 11-метровый.

Тепер Ливерпуль имеет равное количество очок и матчей с Арсеналом, который возглавляет таблицу благодаря лучшей разнице голов.

Статистика матча Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2

Голы: Фернандеш, 50, Мейну, 69 - Диас, 33 - Салах, 82 (пен)

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 9 - 28

Удары в створ ворот: 5 - 7

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