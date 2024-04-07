iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Юнайтед почти повторил клубный антирекорд 10-летней давности

Но еще есть время не только повторить, но и превзойти данное "достижение".
Сегодня, 18:26
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле встречается с Ливерпулем.

На 33-ой минуте счет в матче открыл Луис Диас с паса Дарвина Нуньеса, в связи с чем "красные дьяволы" вплотную приблизились к клубному антирекорду.

Читай также: Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова

Как сообщает Twitter-аккаунт The United Zone, манкунианцы в девятый раз в этом сезоне пропустили первыми, играя дома. Больше, а именно 10 раз, они пропускали на Олд Траффорд первыми только в сезоне-2013/14.

Отметим, что у коллектива Эрика тен Гага впереди еще 4 матча в родных стенах, а именно поединки против Ньюкасла, Бернли, Арсенала и Шеффилд Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова
Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру
Гарначо удостоился похвалы за свою игру от легенды Манчестер Юнайтед Гарначо удостоился похвалы за свою игру от легенды Манчестер Юнайтед
Тен Хаг принимает активное участие в составлении плана МЮ на следующий сезон Тен Хаг принимает активное участие в составлении плана МЮ на следующий сезон
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Фернандеш отметился юбилейным голом за Манчестер Юнайтед
Украина18:55
Буяльский и Царенко вернулись в общую группу Динамо
Европа18:26
Ман Юнайтед почти повторил клубный антирекорд 10-летней давности
Бокс18:02
Усик выделил главное преимущество Фьюри
Украина17:58
Григорчук - об игре с Александрией: Разочарован болельщиками. Очень доволен игроками
Формула 117:40
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 117:35
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Европа17:31
Колос и Металлист 1925 не выявили победителя в напряженной игре
Формула 117:20
Гран-при Японии: Ферстаппен стал победителем, Перес и Сайнс - на подиуме
Формула 117:15
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK