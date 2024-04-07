Ман Юнайтед почти повторил клубный антирекорд 10-летней давности

Но еще есть время не только повторить, но и превзойти данное "достижение".

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле встречается с Ливерпулем.

На 33-ой минуте счет в матче открыл Луис Диас с паса Дарвина Нуньеса, в связи с чем "красные дьяволы" вплотную приблизились к клубному антирекорду.

Читай также: Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова

Как сообщает Twitter-аккаунт The United Zone, манкунианцы в девятый раз в этом сезоне пропустили первыми, играя дома. Больше, а именно 10 раз, они пропускали на Олд Траффорд первыми только в сезоне-2013/14.

Отметим, что у коллектива Эрика тен Гага впереди еще 4 матча в родных стенах, а именно поединки против Ньюкасла, Бернли, Арсенала и Шеффилд Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!