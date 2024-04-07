Ман Юнайтед почти повторил клубный антирекорд 10-летней давности
В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле встречается с Ливерпулем.
На 33-ой минуте счет в матче открыл Луис Диас с паса Дарвина Нуньеса, в связи с чем "красные дьяволы" вплотную приблизились к клубному антирекорду.
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Как сообщает Twitter-аккаунт The United Zone, манкунианцы в девятый раз в этом сезоне пропустили первыми, играя дома. Больше, а именно 10 раз, они пропускали на Олд Траффорд первыми только в сезоне-2013/14.
Отметим, что у коллектива Эрика тен Гага впереди еще 4 матча в родных стенах, а именно поединки против Ньюкасла, Бернли, Арсенала и Шеффилд Юнайтед.
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