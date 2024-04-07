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Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова

На Мигеля Гутьерреса появился новый претендент.
Сегодня, 15:23
Мигель Гутьеррес / Getty Images
Мигель Гутьеррес / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию защиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Star, "красные дьяволы" присоединились к Арсеналу, Баварии, Реалу и Манчестер Сити в борьбе за Мигеля Гутьерреса из Жироны.

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В то же время отмечается, что манкунианцам будет трудно выиграть гонку за испанского левого защитника, ведь у Реала есть опция обратного выкупа игрока всего за 8 млн евро, который является воспитанником "сливочных", а сам 22-летний футболист заявлял о желании вернуться в родную команду.

Сейчас Гутьеррес оценивается Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем сезоне Мигель провел 33 матча, забив 1 гол и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мигель Гутьеррес

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