Ман Юнайтед присоединился к борьбе за одноклубника Довбика и Цыганкова

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию защиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Star, "красные дьяволы" присоединились к Арсеналу, Баварии, Реалу и Манчестер Сити в борьбе за Мигеля Гутьерреса из Жироны.

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В то же время отмечается, что манкунианцам будет трудно выиграть гонку за испанского левого защитника, ведь у Реала есть опция обратного выкупа игрока всего за 8 млн евро, который является воспитанником "сливочных", а сам 22-летний футболист заявлял о желании вернуться в родную команду.

Сейчас Гутьеррес оценивается Transfermarkt в 20 млн евро. В текущем сезоне Мигель провел 33 матча, забив 1 гол и отдав 6 результативных передач.

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