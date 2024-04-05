Гарначо удостоился похвалы за свою игру от легенды Манчестер Юнайтед

Бывший вингер Манчестер Юнайтед Нани сравнил себя с Алехандро Гарначо.

"Когда я смотрю Гарначо, он напоминает мне меня самого. У него даже футболка под номером 17 – тот же номер, который был у меня.

Когда он сменил номер в этом сезоне, он начал забивать, так что это хорошо для него.

Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее".

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"В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в Юнайтед, чем на игру Криштиану Роналду.

Он очень интересный игрок, и я надеюсь, что в будущем он сможет выиграть титулы с клубом и помочь ему снова добиться успеха", – сказал Нани в интервью Goal.com.

В текущем сезоне на счету 19-летнего аргентинца семь голов и три ассиста в 28 матчах АПЛ.

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