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Легенда Манчестер Юнайтед призвал дать Рэшфорду "пинка под зад"

Кин хочет образумить важного игрока клуба.
Сегодня, 19:24
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался о текущей форме форварда Маркуса Рэшфорда.

"Нет вопросов насчет его способностей. Он выдающийся, но с ним что-то не так. Эти разговоры идут каждые несколько месяцев – игрок может сыграть неудачно, но он точно не получает удовольствия от своего футбола.

Я бы не сказал, что беспокоюсь за него, но ты смотришь на него, и тут что-то не так. Кто-то должен дать ему старого-доброго пинка под зад и сказать: "Давай, мы ожидаем от тебя большего".

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"Если ты хочешь быть лидером и у тебя большие контракты, то у тебя должна быть ответственность", - сказал Кин в интервью Stick to Football.

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 28 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рой Кин Маркус Рэшфорд

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