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В Манчестер Юнайтед отреагировали на слухи о продаже Рэшфорда

Манкунианцы хотят сохранить у себя игрока.
Сегодня, 17:21
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о судьбе форварда Маркуса Рэшфорда.

"Мы подписали с ним новый контракт на пять лет в прошлом сезоне не для того, что продать его сейчас. Маркус должен быть частью этого проекта. Это не та тема, о которой мы говорим", – сказал нидерландец в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может хорошо заработать на своей звезде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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