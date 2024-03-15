В Манчестер Юнайтед отреагировали на слухи о продаже Рэшфорда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о судьбе форварда Маркуса Рэшфорда.

"Мы подписали с ним новый контракт на пять лет в прошлом сезоне не для того, что продать его сейчас. Маркус должен быть частью этого проекта. Это не та тема, о которой мы говорим", – сказал нидерландец в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может хорошо заработать на своей звезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!