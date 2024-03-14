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Манчестер Юнайтед может хорошо заработать на своей звезде

ПСЖ готов предложить за Рэшфорда 75 млн фунтов.
Сегодня, 11:05
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд оказался под прицелом ПСЖ, пишет 90Min.

Англичанин является вторым вариантом для французского клуба на замену Килиана Мбаппе. Первый - Виктор Осимхен, на которого также претендуют ряд клубов.

Если нигериец решит продолжить карьеру в другом клубе, ПСЖ готов предложить за Рэшфорда порядка 75 млн фунтов. МЮ оценивает игрока в 100 млн, но готов подумать и над предложением французов.

Дело в том, что Маркус - крайне нестабильный игрок, в этом сезоне у него всего семь голов в 34 матчах. Кроме того, он воспитанник клуба, а значит его продажа позитивно повлияет на финансовый баланс МЮ.

Также, учитывая зарплату игрока в 375 тысяч фунтов в неделю, его продажа крайне выгодна в финансовом плане. А Рэтклифф неоднократно заявлял, что готов принимать тяжелые решения, если это пойдет клубу на пользу.

Ранее также стало известно, когда вернется ключевой защитник МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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