iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стала известна дата возвращения одного из ключевых игроков Манчестер Юнайтед

Вскоре в заявке на матчи снова будет фигурировать фамилия любимого защитника Эрика тен Хага.
Сегодня, 09:42
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Нынешний сезон абсолютно точно нельзя назвать удачным для Лисандро Мартинеса.

Центрбек Манчестер Юнайтед толком не залечил травму, из-за которой досрочно завершился его прошлый сезон, сыграл шесть матчей в нынешнем сезоне и снова травмировался.

Читай также: Воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком

Пропустив четыре месяца, 26-летний аргентинец вернулся в январе, чтобы сыграть еще четыре матча и получить травму колена.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Times Пола Херста, вскоре состоится еще одно возвращение футболиста.

По информации источника, Мартинеса стоит ожидать на поле (или хотя бы на скамейке запасных) уже 30 марта, когда состоится матч АПЛ против Брентфорда.

Ранее стало известно, какую сумму Манчестер Юнайтед ожидает получить за счет продажи Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды в Хетафе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лисандро Мартинес

Статьи по теме

Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад
Воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком Воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком
В Манчестер Юнайтед определились, сколько хотят выручить с продажи Гринвуда В Манчестер Юнайтед определились, сколько хотят выручить с продажи Гринвуда
Манчестер Юнайтед рассматривает сразу трех игроков Серии А в качестве усиления состава Манчестер Юнайтед рассматривает сразу трех игроков Серии А в качестве усиления состава
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:17
Хавбек Реала получил дебютный вызов в сборную после смены футбольного гражданства
Европа11:05
Манчестер Юнайтед может хорошо заработать на своей звезде
Лига Чемпионов11:02
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Европа10:43
Владельцы Милана выступили с заявлением после обысков в штаб-квартире клуба
Европа10:30
В Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного
Лига конференций10:03
Лига конференций-2023/24: ПАОК - Динамо Загреб, Фиорентина - Маккаби Хайфа, Астон Вилла - Аякс
Лига Европы09:58
Лига Европы-2023/24: Вест Хэм - Фрайбург, Вильярреал - Марсель, Аталанта - Спортинг, Брайтон - Рома
Европа09:52
Футбол сегодня: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
Европа09:42
Стала известна дата возвращения одного из ключевых игроков Манчестер Юнайтед
Другие страны09:40
Месси и Суарес вывели Интер Майами в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK