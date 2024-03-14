Стала известна дата возвращения одного из ключевых игроков Манчестер Юнайтед

Вскоре в заявке на матчи снова будет фигурировать фамилия любимого защитника Эрика тен Хага.

Нынешний сезон абсолютно точно нельзя назвать удачным для Лисандро Мартинеса.

Центрбек Манчестер Юнайтед толком не залечил травму, из-за которой досрочно завершился его прошлый сезон, сыграл шесть матчей в нынешнем сезоне и снова травмировался.

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Пропустив четыре месяца, 26-летний аргентинец вернулся в январе, чтобы сыграть еще четыре матча и получить травму колена.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Times Пола Херста, вскоре состоится еще одно возвращение футболиста.

По информации источника, Мартинеса стоит ожидать на поле (или хотя бы на скамейке запасных) уже 30 марта, когда состоится матч АПЛ против Брентфорда.

Ранее стало известно, какую сумму Манчестер Юнайтед ожидает получить за счет продажи Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды в Хетафе.

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