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В Манчестер Юнайтед определились, сколько хотят выручить с продажи Гринвуда

Манкунианцы повесили крайне высокий ценник.
Сегодня, 10:18
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Представители Манчестер Юнайтед прибыли в Хетафе для обсуждения будущего хавбека Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает издание Marca.

Несколько клубов, включая Барселону, Атлетико и Хетафе, выразили интерес к нападающему, который сейчас выступает за Хетафе на правах аренды.

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Об интерес каталонцев давно известно, и в понедельник те же менеджеры, что были в Хетафе, посетили офис клуба для встречи со спортивным директором Деку.

Помимо Гринвуда, обсуждались и другие имена, поскольку Манчестер Юнайтед планирует массовую чистку состав.

Однако проблемой является цена Мэйсона, составляющая 50 млн евро, что становится преградой для всех заинтересованных клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

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