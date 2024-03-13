Воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком

Бобби Пауэр, который также сыграл Гордона Берли в футбольном фильме "Есть только один Джимми Гримбл", скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина играл за молодежную команду Манчестер Юнайтед в 1990-х годах и несколько лет работал личным тренером в городе.

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За последующие годы он приобрел огромное количество подписчиков в соцсетях, поделившись своей любовью к фитнесу и отдыху на природе.

Источник: Getty Images

Пауэр боролся с раком длительное время, однако болезнь все же взяла верх. У Пауэра осталось трое детей.

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