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Президент немецкого футбольного клуба неожиданно скончался

Глава Герты ушел из жизни в возрасте 43-х лет.
Сегодня, 16:19
Кай Бернштейн / Getty Images
Кай Бернштейн / Getty Images

Президент Герты Кай Бернштейн скоропостижно скончался. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Все в клубе шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Вся семья Герты скорбит из-за смерти Кая, наши мысли c его семьей и друзьями. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время", - говорится в заявлении.

Напомним, Бернштейн занял пост президента Герты в июле 2022 года. Кроме того, немецкий специалист был одним из тех, кто основал фан-клуб "Берлинские Арлекины 98".

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет не стало легендарного Беккенбауэра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герта

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