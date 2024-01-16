Президент немецкого футбольного клуба неожиданно скончался

Глава Герты ушел из жизни в возрасте 43-х лет.

Президент Герты Кай Бернштейн скоропостижно скончался. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Все в клубе шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Вся семья Герты скорбит из-за смерти Кая, наши мысли c его семьей и друзьями. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время", - говорится в заявлении.

Schreckliche Nachricht aus Berlin. 😢 Hertha-Präsident Kay Bernstein ist unerwartet verstorben. 💔 Er wurde nur 43 Jahre alt.



#Hertha #Bernstein #RIP pic.twitter.com/mMxoZsPbGD — Sky Sport (@SkySportDE) January 16, 2024

Напомним, Бернштейн занял пост президента Герты в июле 2022 года. Кроме того, немецкий специалист был одним из тех, кто основал фан-клуб "Берлинские Арлекины 98".

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет не стало легендарного Беккенбауэра.

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