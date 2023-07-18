Вратарь немецкого клуба влип в серьезный скандал

28-летний голкипер берлинской Герты Мариус Герсбек угодил в громкий скандал.

Напомним, что Герта вылетела во вторую Бундеслигу по итогам прошлого сезона. Сейчас команда находится на предсезонных сборах в Австрии.

Герсбек пришел клуб в это трансферное окно из Карлсруэ. Он воспитанник берлинцев, а потому должен был стать одним из символов возрождения клуба и, возможно, новым капитаном.

Тем не менее 16 июля вратарь покинул отель без разрешения главного тренера, поссорился с 22-летним официантом и серьезно избил его.

Прибывшая на место полиция задержала Мариуса, сообщается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент игрок отстранен.

Герсбек покинул расположение клуба и отказывается комментировать ситуацию. Герта, в свою очередь, планирует публичное заявление, но предполагается, что, если игроку выдвинут обвинения, клуб разорвет с ним контракт.

Ранее, напомним, прокуратура сняла все обвинения в домашнем насилии с легенды Манчестер Юнайтед.

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