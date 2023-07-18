iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь немецкого клуба влип в серьезный скандал

Возрождение Герты, похоже, откладывается.
Сегодня, 17:45
Мариус Герсбек / Getty Images
Мариус Герсбек / Getty Images

28-летний голкипер берлинской Герты Мариус Герсбек угодил в громкий скандал.

Напомним, что Герта вылетела во вторую Бундеслигу по итогам прошлого сезона. Сейчас команда находится на предсезонных сборах в Австрии.

Герсбек пришел клуб в это трансферное окно из Карлсруэ. Он воспитанник берлинцев, а потому должен был стать одним из символов возрождения клуба и, возможно, новым капитаном.

Тем не менее 16 июля вратарь покинул отель без разрешения главного тренера, поссорился с 22-летним официантом и серьезно избил его.

Прибывшая на место полиция задержала Мариуса, сообщается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент игрок отстранен.

Герсбек покинул расположение клуба и отказывается комментировать ситуацию. Герта, в свою очередь, планирует публичное заявление, но предполагается, что, если игроку выдвинут обвинения, клуб разорвет с ним контракт.

Ранее, напомним, прокуратура сняла все обвинения в домашнем насилии с легенды Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герта

Статьи по теме

Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги
Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги
Бавария обыграла Герту и сместила Боруссию Д с вершины Бундеслиги Бавария обыграла Герту и сместила Боруссию Д с вершины Бундеслиги
Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Герту Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Герту
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина19:58
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
Киберспорт19:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт19:51
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - BIG
Киберспорт19:44
BLAST Premier Fall Groups 2023: Complexity уступили NiP
Европа19:29
На Магуайра нашелся неожиданный покупатель
Европа19:19
Манчестер Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом
Европа18:50
Бавария объявила о подписании защитника Наполи
Европа18:43
Возвращение чемпиона: МЮ вернули игрока, выигрывавшего АПЛ при Фергюсоне
Европа18:27
Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса
Другие18:21
FAVBET стал генеральным партнером Львовского полумарафона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK