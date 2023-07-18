С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии
Жизнь Гиггза теперь должна наладиться.
Экс-вингер Манчестер Юнайтед Райан Гиггз был признан невиновным по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает издание BBC.
Сегодня официально были сняти все обвинения с легенды сборной Уэльса. Прокуратура закрыла данное дело.
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Напомним, в апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении свою бывшую девушку Кейт и на ее младшую сестру Эмму.
Из-за этой ситуации Гиггз летом прошлого года покинул пост главного тренера сборной Уэльса.
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