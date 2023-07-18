iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии

Жизнь Гиггза теперь должна наладиться.
Сегодня, 13:55
Райан Гиггз / Getty Images
Райан Гиггз / Getty Images

Экс-вингер Манчестер Юнайтед Райан Гиггз был признан невиновным по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает издание BBC.

Сегодня официально были сняти все обвинения с легенды сборной Уэльса. Прокуратура закрыла данное дело.

Читай также: Экс-игрока Манчестер Сити признали невиновным по делу об изнасиловании

Напомним, в апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении свою бывшую девушку Кейт и на ее младшую сестру Эмму.

Из-за этой ситуации Гиггз летом прошлого года покинул пост главного тренера сборной Уэльса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Райан Гиггз

Статьи по теме

Лидер Манчестер Юнайтед отклонил предложения саудовских клубов Лидер Манчестер Юнайтед отклонил предложения саудовских клубов
МЮ обозначил форварда Аталанты, как главную цель после подписания Онана МЮ обозначил форварда Аталанты, как главную цель после подписания Онана
Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с лидером команды Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с лидером команды
Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа17:13
Вовремя отпустили: Экс-хавбек Ливерпуля вылетел на несколько недель
Украина17:10
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол16:58
РБ Лейпциг подпишет нидерландского таланта
Европа16:54
Шахтер потерпел разгромное поражение от Аякса
Европа16:51
Астон Вилла увеличила предложение по вингеру Байера
Футбол16:35
Португальский гранд арендует игрока Барселоны
Европа16:24
Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна
Олимпийские виды16:16
Сборная Украины заняла лишь 11-ю строчку в технической программе, сестры Алексиевы вышли в финал
Формула 116:13
Хорнер: Цель Риккардо – место в Ред Булл на 2025-й
Футбол16:02
Середняк Ла Лиги может усилиться действующим обладателем ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK