С легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения по делу о домашнем насилии

Жизнь Гиггза теперь должна наладиться.

Экс-вингер Манчестер Юнайтед Райан Гиггз был признан невиновным по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает издание BBC.

Сегодня официально были сняти все обвинения с легенды сборной Уэльса. Прокуратура закрыла данное дело.

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Напомним, в апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении свою бывшую девушку Кейт и на ее младшую сестру Эмму.

Из-за этой ситуации Гиггз летом прошлого года покинул пост главного тренера сборной Уэльса.

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