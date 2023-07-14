Экс-игрока Манчестер Сити признали невиновным по делу об изнасиловании

Суд снял все обвинения с Бенжамена Менди.

В суде Честера прошло слушание по делу бывшего защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди, которого обвиняли в семи случаях изнасилования, домогательстве и сексуальном насилии.

Ранее 28-летний футболист был оправдан по первым шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному в сексуальном насилии, а теперь было вынесено решение по двум остальным.

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Как сообщает The Athletic, экс-игрок сборной Франции также был признан невиновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, суд снял все обвинения с футболиста.

Отметим, что с июля нынешнего года Менди пребывает в статусе свободного агента после завершения контракта с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании.

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