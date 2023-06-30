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Футбол

Точно правда: насильник из Ман Сити хвастался, что переспал с 10000 женщин

Бенджамина Мэнди все еще пытаются посадить в тюрьму.
Сегодня, 12:36
Бенжамен Менди / Getty Images
Бенжамен Менди / Getty Images

Все еще защитник Манчестер Сити, 28-летний Бенжамен Менди, обвиняется в нападении на женщину, которой в то время было 24 года, в своем особняке стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов.

Кроме того, француз обвиняется в попытке изнасиловать другую женщину. Футболист отвергает оба обвинения.

Во время суда адвокат пострадавшей рассказал версию своей клиентки:

"Мэнди заставил меня раздеться и я покорилась. Я сказала, что не желаю заниматься сексом, но он схватил меня и изнасиловал сзади. После этого он отошел и сказал "Ты слишком застенчива, но все хорошо, у меня было уже 10000 женщин"

Стоит отметить, что в тот момент Менди за всю свою жизнь даже не прожил 10000 дней.

Футболист утверждает, что в обоих случаях сексуальный контакт был с согласия, и отрицает какие-либо противоправные действия.

Источник: BBC

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