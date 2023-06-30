Точно правда: насильник из Ман Сити хвастался, что переспал с 10000 женщин
Бенджамина Мэнди все еще пытаются посадить в тюрьму.
Все еще защитник Манчестер Сити, 28-летний Бенжамен Менди, обвиняется в нападении на женщину, которой в то время было 24 года, в своем особняке стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов.
Кроме того, француз обвиняется в попытке изнасиловать другую женщину. Футболист отвергает оба обвинения.
Во время суда адвокат пострадавшей рассказал версию своей клиентки:
"Мэнди заставил меня раздеться и я покорилась. Я сказала, что не желаю заниматься сексом, но он схватил меня и изнасиловал сзади. После этого он отошел и сказал "Ты слишком застенчива, но все хорошо, у меня было уже 10000 женщин"
Стоит отметить, что в тот момент Менди за всю свою жизнь даже не прожил 10000 дней.
Футболист утверждает, что в обоих случаях сексуальный контакт был с согласия, и отрицает какие-либо противоправные действия.
Источник: BBC