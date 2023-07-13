Форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании

Брат игрока также попал в неприятную историю.

Нападающего Монако Виссама Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание France Info.

Полиция уже начала расследование в отношении французского футболиста. Две юные девушки обвиняют Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу.

Девушки успели подать заявления о сексуальном насилии, обвинив Виссама. Вероятно, вторым обвиняемым станет младший брат футболиста.

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Отметим, в данный момент ни Бен-Йеддер, ни его брат в не находятся под стражей. В ближайшее время их должна опросить полиция.

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