iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании

Брат игрока также попал в неприятную историю.
Сегодня, 19:25
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images

Нападающего Монако Виссама Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание France Info.

Полиция уже начала расследование в отношении французского футболиста. Две юные девушки обвиняют Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу.

Девушки успели подать заявления о сексуальном насилии, обвинив Виссама. Вероятно, вторым обвиняемым станет младший брат футболиста.

Читай также: Макгрегора обвинили в изнасиловании

Отметим, в данный момент ни Бен-Йеддер, ни его брат в не находятся под стражей. В ближайшее время их должна опросить полиция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Виссам Бен-Йеддер

Статьи по теме

Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка
Монако интересуется одноклубником Мудрика Монако интересуется одноклубником Мудрика
Хавбек Реала потроллил своего одноклубника после противостояния их бывших команд Хавбек Реала потроллил своего одноклубника после противостояния их бывших команд
Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу" Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу"
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт22:12
BLAST Premier Fall Groups 2023: NiP уступили compLexity
Европа22:05
Трубину приготовиться?: Манчестер Юнайтед в шаге от подписания вратаря Интера
Европа21:58
Байер отказался продавать своего лидера атаки в Астон Виллу
Украина21:56
Шахтер уступил в товарищеском матче с разницей в пять мячей
Европа21:32
Борнмут Забарного подписал французского вингера
Европа21:21
Тоттенхэм нашел новый способ удержать Кейна в клубе
Европа21:01
Милан подписал вингера Челси
ММА20:51
Легенда UFC назвал потенциальных соперников для возвращения в октагон
Футбол20:38
"Лучшее, что создал Пеп после Месси": Дочь Гвардиолы взбудоражила подписчиков своей красотой
Бокс20:25
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK