Форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании
Брат игрока также попал в неприятную историю.
Нападающего Монако Виссама Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание France Info.
Полиция уже начала расследование в отношении французского футболиста. Две юные девушки обвиняют Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу.
Девушки успели подать заявления о сексуальном насилии, обвинив Виссама. Вероятно, вторым обвиняемым станет младший брат футболиста.
Читай также: Макгрегора обвинили в изнасиловании
Отметим, в данный момент ни Бен-Йеддер, ни его брат в не находятся под стражей. В ближайшее время их должна опросить полиция.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!