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Макгрегора обвинили в изнасиловании

Ирландский боец угодил в скандал во время матча финала НБА.
Сегодня, 08:35
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката девушки.

Отмечается, что инцидент произошел 9 июня во время четвертого матча финальной серии НБА между Майами Хит и Денвер Наггетс.

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По информации источника, Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где совершил действия насильственного характера. Ирландский боец якобы пытался агрессивно ее поцеловать и принуждал к оральному сексу. При этом охрана спортсмена не разрешала никому попасть в туалет.

Потерпевшая сумела убежать, несколько раз ударив ирландца локтем.

Сообщается, что сейчас девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом и пока не хочет инициировать судебное разбирательство. В свою очередь представители спортсмена заявляют, что все обвинения неправдивы.

Ранее сообщалось, что во время этого матча НБА Макгрегор двумя ударами травмировал маскота Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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