Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката девушки.
Отмечается, что инцидент произошел 9 июня во время четвертого матча финальной серии НБА между Майами Хит и Денвер Наггетс.
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По информации источника, Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где совершил действия насильственного характера. Ирландский боец якобы пытался агрессивно ее поцеловать и принуждал к оральному сексу. При этом охрана спортсмена не разрешала никому попасть в туалет.
Потерпевшая сумела убежать, несколько раз ударив ирландца локтем.
Сообщается, что сейчас девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом и пока не хочет инициировать судебное разбирательство. В свою очередь представители спортсмена заявляют, что все обвинения неправдивы.
Ранее сообщалось, что во время этого матча НБА Макгрегор двумя ударами травмировал маскота Майами.