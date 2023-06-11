МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами
Шутки кончились тогда, когда человек получил травму.
В ночь на субботу, 10 июня, Денвер обыграл Майами (108:95) и довел счет финальной серии до 3-1.
Во время одного из перерывов состоялось специальное представление при участии звезды UFC Конора МакГрегора и маскота Хит по имени Берни (Burnie).
Ирландец первым ударом отправил маскота на паркет, после чего нанес добивающий удар.
Conor McGregor KO'd the Heat mascot 😅 #NBAFinals pic.twitter.com/IRAKzuMKp2— SportsCenter (@SportsCenter) June 10, 2023
Как сообщает ESPN, боец перестарался: его удары получились достаточно сильными, чтобы после представления маскота отправили в лазарет.
Человека, который изображает Берни, обследовали, дали обезболивающее и отправили домой. Сейчас он в порядке.
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