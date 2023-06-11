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Баскетбол

МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами

Шутки кончились тогда, когда человек получил травму.
Сегодня, 01:36
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images

В ночь на субботу, 10 июня, Денвер обыграл Майами (108:95) и довел счет финальной серии до 3-1.

Во время одного из перерывов состоялось специальное представление при участии звезды UFC Конора МакГрегора и маскота Хит по имени Берни (Burnie).

Ирландец первым ударом отправил маскота на паркет, после чего нанес добивающий удар.

Как сообщает ESPN, боец перестарался: его удары получились достаточно сильными, чтобы после представления маскота отправили в лазарет.

Человека, который изображает Берни, обследовали, дали обезболивающее и отправили домой. Сейчас он в порядке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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