МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами

Шутки кончились тогда, когда человек получил травму.

В ночь на субботу, 10 июня, Денвер обыграл Майами (108:95) и довел счет финальной серии до 3-1.

Во время одного из перерывов состоялось специальное представление при участии звезды UFC Конора МакГрегора и маскота Хит по имени Берни (Burnie).

Ирландец первым ударом отправил маскота на паркет, после чего нанес добивающий удар.

Как сообщает ESPN, боец перестарался: его удары получились достаточно сильными, чтобы после представления маскота отправили в лазарет.

Человека, который изображает Берни, обследовали, дали обезболивающее и отправили домой. Сейчас он в порядке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.