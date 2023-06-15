iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов

Боец навестил маскота после того, как прописал ему два тяжелых удара.
Сегодня, 18:43
Конор МакГрегор и маскот Майами / Getty Images
Конор МакГрегор и маскот Майами / Getty Images

Во время четвертого матча финальной серии НБА между Майами и Денвером произошла постановочная драка между маскотом Хит по имени Берни (Burnie) и звездой UFC Конором МакГрегором.

Ирландец одним ударом отправил маскота на паркет, а вторым нанес добивающий удар. Позднее появилась информация, что Берни был травмирован, но МакГрегор заявил, что на самом деле все хорошо.

"Маскот в порядке. Это была постановка, все хорошо", — цитирует Конора Sports Illustrated. "После этого я провел с ним много времени. Мы обговорили это. Все отлично. Все это было частью шоу!".

Читай также: "Не знаю, где он": Йокич потерял свой трофей MVP Финала НБА

Ранее сообщалось, что после данной постановочной драки маскота направили в лазарет, где ему дали обезболивающее и отправили домой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит конор магрегор

Статьи по теме

Празднование чемпионства Денвера закончилось массовой стрельбой Празднование чемпионства Денвера закончилось массовой стрельбой
Хирро попытается помочь Майами победить Денвер в пятой игре Финала НБА Хирро попытается помочь Майами победить Денвер в пятой игре Финала НБА
МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами МакГрегор двумя ударами травмировал маскота Майами
Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами
Помочь журналистам

Видео

Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины
Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:46
"Пил не только Джек": отец Грилиша - о тратах Ман Сити на алкоголь во время празднования чемпионства
Футбол19:41
Степаненко: У Северной Македонии хорошая команда
Лига наций19:28
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча 15.06.2023 Лиги наций
Футбол19:27
Ребров высказался о кадровой ситуации в сборной перед матчем против Северной Македонии
Футбол19:15
Ребров - о матче против Северной Македонии: Не считаю, что мы фавориты
НБА18:43
МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов
Украина18:25
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Формула 118:23
Гран-при Канады: расписание и результаты
Теннис18:22
Снигур не смогла победить преставительницу Великой Британии на турнире в Ноттингеме
Теннис18:16
Ангелина Калинина на турнире в Ноттингеме без шансов проиграла представительнице Великобритании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK