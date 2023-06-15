МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов

Боец навестил маскота после того, как прописал ему два тяжелых удара.

Во время четвертого матча финальной серии НБА между Майами и Денвером произошла постановочная драка между маскотом Хит по имени Берни (Burnie) и звездой UFC Конором МакГрегором.

Ирландец одним ударом отправил маскота на паркет, а вторым нанес добивающий удар. Позднее появилась информация, что Берни был травмирован, но МакГрегор заявил, что на самом деле все хорошо.

"Маскот в порядке. Это была постановка, все хорошо", — цитирует Конора Sports Illustrated. "После этого я провел с ним много времени. Мы обговорили это. Все отлично. Все это было частью шоу!".

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Ранее сообщалось, что после данной постановочной драки маскота направили в лазарет, где ему дали обезболивающее и отправили домой.