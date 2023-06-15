"Не знаю, где он": Йокич потерял свой трофей MVP Финала НБА

"Джокер" в очередной раз подтвердил статус человека, который ко всему относится достаточно просто.

По итогам Финала НБА, который завершился первым в истории чемпионством Денвера, самым ценным игроком серии был признан центровой Наггетс Никола Йокич.

Спустя несколько дней празднований Йокич пришел на интервью с журналисткой ESPN Маликой Эндрюс.

Во время беседы она отметила, что Никола - первый MVP Финала, который пришел на интервью без трофея. На это Никола ответил, что просто не знает, где сейчас находится его награда.

"Правда не знаю, где он находится. Я оставил его в помещении Спарки Гонсалеса, а потом кубок куда-то исчез. Так что я понятия не имею. Надеюсь, он каким-то образом в итоге окажется у меня дома", - цитирует серба CNN.

Jokic really lost his Finals MVP trophy already 😂 pic.twitter.com/8s319XzFms — SuperBook Sports (@SuperBookSports) June 15, 2023

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Напомним, что спустя несколько часов после окончания Финала НБА в Денвере произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали десять человек.