Чемпионский Денвер и команды, которые удивили и разочаровали: итоги НБА сезона-2022/23

ISPORT представляет первую часть итогов прошедшего сезона и сравнения того, что сбылось из предсказанного, а что - нет.

Прошло уже некоторое время с окончания финальной серии НБА, по итогам которой мы получили абсолютно нового чемпиона – Денвер обыграл Майами 4-1 и получил заслуженные "гайки".

Весь прошедший регулярный сезон + плей-офф получились очень непредсказуемыми, с интересными результатами, неожиданными обменами и, конечно же, со скандалами (особенная благодарность Кайри и Джа).

Еще до старта регулярки мы сделали свои предсказания того, как пройдет сезон, кто получит награды и кто удивит нас больше всего. Потому было бы интересно сравнить то, что мы там нагадали с тем, что получилось на самом деле.

Чемпион НБА - Денвер

Василий Войтюк: Милуоки

Алексей Погорелов: Клипперс

Один из тех случаев, когда прогноз не сбылся, но за него не сказать, чтобы было сильно стыдно.

На бумаге обе команды были в числе кандидатов, как минимум, на финалы своих конференций, а при идеальном раскладе они могли бы даже встретиться финале.

Но что Бакс, что ЛАК стали жертвами травм своих лидеров: "олени" еще в первом матче потеряли Янниса, и, как оказалось этого было достаточно, чтобы проиграть серию Майами (1-4), а "парусники" уже давно стали мемом из-за травм Кавая Леонрада и Пола Джорджа. Без двух своих звезд Лос-Анджелес уступил Финиксу (1-4).

На деле же мы получили чемпиона в лице Денвера, который очень ровно и очень уверенно прошел весь путь от регулярки до Финала НБА.

Источник: Getty Images

Команда Майкла Мэлоуна стала лучшей на Западе и одной из лучших в лиге, после чего начала методично уничтожать соперников. В качестве разминки для Наггетс выступила Миннесота, затем был Финикс, который, по сути, дал самый серьезный бой Денверу, забрав у него два матча.

Да, Лейкерс в финале были свипнуты, но нельзя сказать, что "озерники" слили свои матчи, вовсе нет. Лишь третий матч закончился с двузначной разницей очков, а все остальные получились с напряженной концовкой, в которых Никола Йокич и Джамал Мюррей сделали все, чтобы победить.

Возможно, по статусу и накалу борьбы Финал НБА не получился выдающимся. Но он подарил две совершенно разные истории: Денвер, впервые вышедший в Финал, и Майами, прошедшие путь от трех минут до вылета из плей-ин до победы над главными фаворитами.

Источник: Getty Images

За весь постсезон Денвер проиграл четыре матча и лишь один из них был домашним – как раз-таки Хит нанесли ему это поражение. Но, как мы писали в анонсе Финала, у команды из Колорадо было больше ресурсов для победы: больше сил, больше таланта (а ведь мы даже не упоминаем про то самое высокогорье!).

Интересно будет понаблюдать за следующими шагами фронт-офиса Наггетс, как организация будет вести себя в статусе, в котором она никогда не была. В любом случае, состав нужно укреплять, а это уже дело для людей в костюмах и галстуках, а не игроков.

Новичок года - Паоло Банкеро (Орландо)

Василий Войтюк: Паоло Банкеро (Орландо)

Алексей Погорелов: Киган Мюррей (Сакраменто)

Это была одна из тех категорий, в которой нельзя было ошибиться, учитывая ту шумиху, которая была вокруг Поло Банкеро еще до драфта.

Банкеро с ходу стал лидером Орландо, который до определенного момента даже претендовал на выход в плей-ин. Однако общий уровень команды не позволил Мэджик всерьез бороться за постсезон.

Первую половину сезона форвард провел в безоговорочном статусе фаворита на награду. Вряд ли бы кто-то возмущался, если бы уже тогда ему вынесли награду. Но во второй половине Паоло был уже менее активен, а на горизонте появился Джейлен Уильямс из Оклахомы.

Источник: Getty Images

Новичок Тандер провел более классный второй отрезок кампании, и если бы он был таким же с самого начала, то кто знает, кто получил бы награду. А так Банкеро удержал лидерство и стал новичком года.

Кигану Мюррею было куда сложнее побороться за награду, будучи не второй, и даже не третьей опцией в атаке Сакраменто. Но даже такой статус в команде не помешал ему достатончо хорошо проявить себя и помочь "королям" выйти в плей-офф. Ждем, что Мюррей покажет в следующем сезоне.

Самый прогрессирующий игрок - Лаури Маркканен (Юта)

Василий Войтюк: Колин Секстон (Юта)

Алексей Погорелов: Энтони Эдвардс (Миннесота)

Здесь мы угадали лишь с командой, но не с игроком.

Энтони Эдвардс был лидером Миннесоты, пока Карл-Энтони Таунс залечивал свои болячки, а Руди Гобер и Кайл Андерсон выясняли отношения. Однако этого было слишком мало для качественного скачка в прогрессе своей игры. Про Колина Сектона же вообще никто не говорил.

Став частью обмена, в результате которого Донован Митчелл переехал в Кливленд, Лаури Маркканен получил команду, в которой он стал №1 на площадке.

Источник: Getty Images

Финский форвард сделл заметный скачок в своих показателях: 25.6 очка, 8.6 подбора и 1.9 передачи за сезон-2022/23 против 17.3 очка, 7.1 подбора и 1.4 передачи по карьере.

Определенный отрезок на старте сезона Юта вообще шла в лидерах Западной конференции, во многом благодаря именно Маркканену. Но затем Джаз вовремя вспомнили, что им вообще-то нужно танковать, а не побеждать, так что команда свалилась в нижнюю часть таблицы и не попала даже в плей-ин.

Главная приятная сенсация сезона

Василий Войтюк: Орландо

Алексей Погорелов: Сакраменто

По поводу Орландо уже было сказано ранее в блоке про Банкеро: молодая и талантливая команда – но этого недостаточно для борьбы за что-то серьезное.

Но Сакраменто – это уже совсем другое дело. На старте сезона никто не ожидал того, что команда, которая 16 лет не играла в плей-офф в этот раз ну уж точно должна прервать свое проклятие. А про битву с ГСУ можно вообще молчать.

Конечно, Кингз сполна воспользовались проблемами конкурентов по Западу: Юта сначала удивляла, но потом все же развалилась, у Голден Стэйт весь сезон было чемпионское похмелье, Лейкерс не знали, что делать с Уэстбруком, Миннесота с ее составом разочаровала, Новый Орлеан, как Юта, был в лидерах, но затем травмы Зайона и Ингрэма свели все усилия на нет, Даллас выменял Ирвинга, о чем потом пожалел.

Источник: Getty Images

Таким шансом грех было не воспользоваться. И ведь нельзя сказать, что все это было совпадением, нет. Ведь даже в плей-офф они могли пройти дальше, не сломай Фокс себе палец на бросковой руке.

А так, Сакраменто провел очень успешный сезон, который нужно будет закрепить, как минимум, таким же результатом, а может даже и лучшим.

Главное разочарование сезона

Василий Войтюк: Лейкерс

Алексей Погорелов: Шарлотт

Здесь одно явное попадание и одно явное не попадание.

Уже в межсезонье стало понятно, что от "шершней" не стоит ждать ничего хорошего. Сначала уволили тренера Джеймса Боррего, несмотря на постоянный прогресс команды, и пригласили на его место Стива Клиффорда (зачем?). Затем произошел печально известный скандал при участии Майлза Бриджеса – и это в момент, когда он выходил на рынок свободных агентов!

В итоге Хорнетс остались без молодой звезды, пришел тренер, при котором команда не знает, что делать, да и травмы никуда не делись: ЛаМело Болл весь сезон страдал от проблем с голеностопом, а Гордон Хэйуорд лечил то плечо, то бедро, то палец на руке.

Источник: Getty Images

Как итог: второе место с конца на Востоке и отсутствие перспектив. Майкл Джордан в конце сезона даже решил продать свои акции – это ли не показатель. Впервые об этом было объявлено в марте, но продажа так и не состоялась. Кто-то считает, что Эм Джей ждет результатов драфта.

Забавно, но на старте сезона Лейкерс вполне оправдывали ожидания разочарования. Лос-Анджелес стартовал с показателем 2-10, а его шансы на выход в плей-офф составляли меньше 1%.

Не менее забавен тот факт, что после обмена Уэстбрука и дальнейшей травмы ЛеБрона "пурпурно-золотые" заиграли... лучше. Именно в тот период, когда Джеймс травмировал голеностоп, команда провела свой один из лучших отрезков, благодаря чему она запрыгнула на седьмое место и попала в плей-ин.

В матче за право считаться седьмой сеяной командой Лейкерс не без проблем обыграли Миннесоту. Затем же ЛеБрон и компания наказали Диллона Брукса и Мемфис за их длинные языки.

Источник: Getty Images

Во втором раунде состоялось противостояние, которое многие хотели бы увидеть в финале Запада, но увы, сетка так распорядилась, что "озерники" встретились с Голден Стэйт уже сейчас. Очередное противостояние Джеймса и Стефа Карри, которое закончилось в шести матчах.

Да, свип в серии с Денвером подмочил репутацию ЛеБрона, который задумался о завершении карьеры (но вряд ли оно состоится сейчас). Но нельзя не отметить, что ЛАЛ прыгнули куда выше головы, что явно заслуживает похвалы.

Лучший оборонительный игрок - Джарен Джексон-младший (Мемфис)

Василий Войтюк: Яннис Адетокумбо (Милуоки)

Алексей Погорелов: Руди Гобер (Миннесота)

С каждым годом все сложнее понять, по какому принципу НБА выбирает победителя данной номинации.

Не спорю, Джарен Джексон-младший хороший защитник, но по ходу сезона он всего пару раз всплывал в рассуждениях о том, кто должен получить награду. И как не вспомнить шумиху вокруг того, как ему считали блок-шоты, которых на самом деле может быть не так много, как ему их приписали.

Источник: Getty Images

Тот же Брук Лопес чаще был в обсуждениях, и лидировал во всевозможных статистических метриках, однако ему пришлось довольствоваться лишь статусом финалиста.

Яннис, в принципе, мог бы побороться за награду, но нужна ли она ему? Он бы с больше радостью стал бы трехкратным MVP регулярки (за что он, собственно, и боролся).

Что же касается Гобера… После этого сезона можно с уверенностью заявить, что Юта обокрала Миннесоту во время обмена французского центрового.

Гобер так и не сумел встроиться в систему Тимбервулвз, чем с удовольствием пользовались соперники. Квинтэссенцией всего этого стала потасовка между Руди и Кайлом Андерсоном в последнем матче регулярки.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua