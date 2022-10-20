Анонс сезона НБА: Голден Стэйт не защитит свой титул, кто возьмет титул МВП?

ISPORT завершает серию анонсов уже начавшейся кампании: на этот раз были рассмотрены шансы команд на чемпионство, а также борьба игроков за звание самого ценного по итогам регулярного сезона.

Новый сезон НБА уже стартовал, понемногу набирая обороты. Мы также набрали обороты, но настало время перейти к заключительной части серии анонсов.

Ранее были разобраны команды, у которых больше всего шансов удивить своих поклонников как с хорошей стороны, так и не очень. Плюс в лиге все еще остаются классные исполнители, которые до сих пор ни разу не попадали на Матч всех звезд - и в этом году у них есть шанс это исправить.

В этот раз мы обсудили баскетболистов, которые, по нашему мнению, должны будут забрать награду самого ценного игрока по итогам регулярного сезона-2022/23. И на десерт - команды с наибольшим потенциалом стать чемпионом. Для кого-то это может стать совершенно новый опыт, а для кого-то очередное пополнение в резюме.

MVP регулярки

Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - Алексей Погорелов

Пришла пора новоиспеченному французу получить свою награду. Эмбиид последние два года останавливается в шаге от признания самым ценным игроком регулярного сезона. А зная, что MVP присуждается еще и по накопительной системе, вправе считать, что бигмен Сиксерс все-таки добьется своего.

Джоэл продолжает оставаться одним из самых доминирующих игроков в "краске", не забывая и про атаку с периметра. В первой игре сезона он уже набрал дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов при 50%-й реализации (трешки подвели - всего 1/6). Это же нас ожидает и на протяжении всех матчей, где он будет играть.

И вот это главное, что может ему вновь помешать победить в номинации. Два года назад он принял участие в 51 игре. По статистике он был лучше Йокича. Но Никола провел на 20 игр больше. Во многом именно фактор здоровья и сыграл роль в определении лучшего.

Медицинская карта Эмбиида является одной из самых "богатых" в лиге. И если Джоэл сумеет свести ее пополнение новыми записями к минимуму, мы получим абсолютно нового MVP. Осталось дело за малым - не сломаться.

Кевин Дюрант (Бруклин) – Василий Войтюк

Форвард Бруклина провел прекрасный прошлый сезон в индивидуальном плане – это был его третий лучший чемпионат, если смотреть на количество набранных очков (29,9 балла в среднем за матч). И только безумие, творившееся в составе Нетс, помешало Кевину по-настоящему сразиться за награду МВТ.

Кайри Ирвинг целый сезон боролся с теми, кто просил его вакцинироваться от коронавируса, Джеймс Харден упаковывал чемоданы... На данный момент все это, будто позади, в команде есть новый звездный (это не точно) игрок - Бен Симмонс - который на бумаге может очень помочь Дюранту и дальше набирать очки большими пачками. Ирвинг снова играет.

Но уверены ли вы, что этот состав Бруклина не начнет совершать новый цирк? Сомнения, конечно, есть, но если этого не произойдет и команда сплотится вокруг Дюранта, то у Кевина действительно будут просто чрезвычайные шансы выиграть себе в коллекцию пятый титул лучшего бомбардира сезона и второй титул МВП регулярки.

Другие претенденты:

Лука Дончич, Яннис Адетокумбо, Стеф Карри

Чемпион НБА

Клипперс - Алексей Погорелов

Лето 2019 было одним из самых безумных в истории НБА. Кевин Дюрант бросил Уорриорз ради Бруклина, куда позвал Кайри Ирвинга. ЛеБрон заманил в Лос-Анджелес Энтони Дэвиса, а по соседству организовался новый звездный дуэт Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

Прошло уже три года, но по-настоящему в действии мы видели пару из Клипперс всего раз: плей-офф 2021 года, пока Кавай не порвал кресты в серии с Ютой. Джордж вытащил калифорнийцев в финал Запада, где хоть и в борьбе, но все же уступил Финиксу (2-4).

Спустя год возвращается Леонард. PG13 был готов еще в конце прошлого сезона. Добавился Джон Уолл, сохранился костяк команды. Остался прекрасный тренер в лице Тайрона Лю. Все идет к тому, что Лос-Анджелес наконец-то поборется за выход в Финал НБА - именно ради этого и набирался этот состав.

Соперники по Западу: Финикс страдает от конфликтов, Юта самоустранилась, Даллас, несмотря на перемены, по сути, не усилился, Лейкерс - полный набор всех проблем. Остаются ГСУ и Денвер. У Наггетс вернулись Мюррей и Портер, но смогут ли они оставаться здоровыми, да и в какой форме они будут - вот в чем вопрос. Уорриорз - это Уорриорз, этого достаточно.

Бережный подход к игрокам + лоад менеджмент Кавая создают благоприятную атмосферу в команде. Леонард и Джордж отыграют по 40 матчей в регулярке, чтобы свежими и, главное, здоровыми побороться за трофей Ларри О'Брайена - вот такой прогноз.

Милуоки Бакс – Василий Войтюк

На самом старте чемпионата предусмотреть команду, которая выиграет Национальную баскетбольную Ассоциацию очень сложно, особенно в последние сезоны. Да, это лет 5 назад все прекрасно понимали, что в финале встретятся Голден Стэйт и Кливленд Кавальерс, но сейчас все изменилось.

Уорриорз все так же остаются в топе и имеют очень большие шансы как минимум выйти в финал своей конференции. У Кливленда также очень интересный состав, но на Востоке есть более интересные коллективы. В частности, претендентами на финал будут Бостон Селтикс и Бруклин Нетс, немного мрачнее выглядят перспективы Майами и Филадельфии.

Но многое будет зависеть от здоровья главных исполнителей того или иного коллектива. Так, если бы в прошлом плей-офф не получил повреждения Крис Миддлтон, смог ли Бостон пройти Бакс? Лично у меня большие сомнения.

И если сейчас Мидлтон и другие игроки Милуоки смогут оставаться здоровыми, сможет ли кто-то остановить Бакс? И здесь у меня есть сомнения. Здоровый Яннис и компания – одна из самых лучших, если не лучшая команда Лиги. И именно здоровых "оленей" я считаю главными претендентами на титул.

Другие претенденты:

Денвер, Голден Стэйт, Бостон

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