Анонс сезона НБА: будет новый МВП, Бостон идет за рекордным чемпионством

Кубок Ларри О'Брайена - главная цель в карьере каждого баскетболиста. Но не всегда одни из лучших игроков могут похвастаться тем, что поднимали его над головой.

К счастью для болельщиков, 2020-е года подарили четырех разных чемпионов (Лейкерс, Милуоки, Голден Стэйт, Денвер). Велика вероятность того, что нынешний сезон сможет продолжить эту тенденцию.

Так уж сложилось, что за последние десять лет лишь один игрок за один сезон сначала выиграл гонку в голосовании за звание MVP, после чего стал чемпионом НБА. Это был Стеффен Карри в сезоне-2014/15.

В остальных девяти случаях самый ценный игрок регулярки максимум доходил до Финала НБА (снова Стеф, но годом позже). Сегодня мы постараемся понять, кто претендует на главные награды сезона, и сможет ли кто-то повторить победный путь Карри.

MVP регулярки

Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс) - Алексей Погорелов

После ухода Кайри Ирвинга в 2019 году роль главной звезды Селтикс на себя взял 21-летний Джейсон Тейтум, который не покидает свой пост до сих пор. И как бы не пытался Джейлен Браун заявлять, что он в Бостоне альфа, это не так - если организация и решит избавиться от кого-то из этой парочки, то это явно будет не Джейсон.

Ни для кого не секрет, что в последнее время лига вручает MVP по, так называемой, накопительной системе. Игрок проводит два-три сезона на стабильно высоком уровне, после чего получает свою награду. Так было с Джеймсонм Харденом в 2018 году, так было с Джоэлем Эмбиидом в 2023-м.

Последние года три Джей Ти стабильно находится в ТОП-5 гонки за звание самого ценного игрока, подкрепляя этот статус не только своей игрой, но и результатами команды. В 2022 году "кельтам" не хватило самую малость, чтобы в Финале одолеть Голден Стэйт, а минувшим летом они не справились с Джимми Батлером в финале Восточной конференции.

Источник: Getty Images

Тейтум до сих пор очень молод, ему всего 25 лет. Но его стабильность и умения решать в одиночку исход матча делают его очень грозным оружием. А учитывая его хорошее здоровье, он должен будет демонстрировать свой уровень в каждой игре, для которой он будет доступен.

Нынешний сезон он уже начал очень здорово, набрав солидный дабл-дабл (34+11) в победной игре с Нью-Йорком. Джейсон только разогревается. Возможно, он постарается получить награду лучшего скорера, что в свою очередь поможет ему стать MVP регулярного сезона, первый для Бостона со времен Ларри Берда (1985/86).

Лука Дончич (Даллас Маверикс) – Василий Войтюк

Словенский защитник показывает просто безумную статистику в атаке, уже начал сезон с трипл-дабла и должен продолжить в том же духе и дальше.

Давайте быть откровенными, за пять сезонов, которые он провел в Лиге, Дончич установил невероятную планку личных достижений и если такого достигнет другой игрок, им будут увлекаться, тогда как для словенца это будет считаться нормой.

LUKA. DONCIC.



Dallas leads by 7 🗣️



📺: Spurs-Mavs | Live on ESPN | #KiaTipOff23 pic.twitter.com/tkXziDET6p — NBA (@NBA) October 26, 2023

В прошлом году по настоящему бороться за титул МВП ему помешали результаты команды. Если в этом году Даллас сможет выйти в плей-офф и выиграть хотя бы 45 матчей за регулярку, то в шансы Луки на получение этой награды очень сильно вырастут.

Тем более, может всем уже наконец-то надоест выбирать между Йокичем, Яннисом и Эмбидом? Дончич может провести шедевральный в плане статистики сезон, что позволит ему унести главную индивидуальную награду. Но шансов будет мало, если в доминирующей команде Лиги будет ярко выраженный лидер (смотрите мнение моего коллеги).

Чемпион НБА

Бостон Селтикс - Алексей Погорелов

Селтикс - одна из самых стабильных команд НБА, что подтверждается на протяжении последних пяти лет. Однако еще до недавнего времени у "кельтов" был полностью укомплектованный состав, но обмен Джру Холидея немного подпортил ситуацию, но не критично.

Потеряв отличных защитников Маркуса Смарта и Роберта Уильямса, Бостон получил одного Холидея. Это немного беспокоит. Смарта принесли в жертву ради Кристапса Порзингиса, у которого также есть свои проблемы в виде травматичности. Но может медицинский штаб "кельтов" с ним справится.

Таким образом получаем стартовую пятерку: Холидей, Браун, Тейтум, Хорфорд, Порзингис. Как по мне, очень даже внушительно. Разве что старина Эл немного портит картину, уж слишком он развалился в прошлом сезоне.

Источник: Getty Images

Вопросы вызывает скамейка: кроме Деррика Уайта и Пэйтона Притчарда там нет более-менее громких имен. Конечно, можно вспомнить, что теперь на Ти Ди Гардене будет играть Святослав Михайлюк, но будем честны, вряд ли украинец будет получать серьезные минуты.

Но почему же при всех этих проблемах Бостон станет чемпионом? Ответ кроется в конкурентоспособности конференций. Сейчас все уже прогнозируют финал Востока Бостон - Милуоки, ведь кроме "оленей" там, по сути, больше нет команд того же уровня (спасибо скандалу в Филадельфии). Можно будет сохранить силы на важные этапы.

Так что Бостону нужно готовиться к противостоянию с Бакс и, если повезет, готовиться к сильному западному оппоненту - именно там сейчас больше классных команд, которые просто повыбивают друг друга из постсезона. А обыграть одну такую куда проще, чем пройти через весь путь, состоящий из Финиксов, Денверов и Лейкерс.

Финикс Санс – Василий Войтюк

В нынешнем сезоне фаворитами титула, кроме Бостона, называют в основном Милуоки и прошлогоднего триумфатора Денвер. О Финиксе говорят меньше, но на самом деле Санс провели очень крутую работу.

Они смогли получить Брэдли Билла, за которого отдали достаточно много активов, что немного ударило по их задней линии. Но потом произошел блокбастер имени Демиана Лилларда, в который вписались аризонцы и обменяли не очень нужного центрового со звездными замашками на достаточно качественного стартового пятого номера и столь нужного игрока бэккорта в лице Грейсона Аллена.

Kevin Durant WE TAKE NO NAMES G pic.twitter.com/2lN1m5zcb7 — 𝟑𝟓 ✰ (@Hatedzs) October 27, 2023

Кевину Дюранту уже 35 лет, он все еще топ, но кажется, что сейчас едва ли не последняя его возможность уйти за чемпионство в качестве главной, или хотя бы одной из звезд своей команды.

На старте сезона Дюрант едва в одиночку (Билл и Букер травмированы) не обыграл Лейкерс, набрав 39 очков из-за ЛеБрона и Дэвиса, а Финикс показал, что готов бороться даже не полным составом, что должно очень помочь в регулярке.

Как писал мой коллега, пройти мясорубку Западу будет очень тяжело, но если это все же произойдет, финал НБА, в котором Дюрант будет противостоять Яннису или Тейтуму – это будет невероятное украшение сезона.

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