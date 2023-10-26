Анонс сезона НБА: главные сюрпризы и разочарования, дебютанты для Матча всех звезд

Подошел к концу второй игровой день 78-го регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Матчи завершились как предсказуемыми результатами, так и откровенными сюрпризами, как в хорошем, так и в не очень смыслах.И именно на эту тему мы сегодня и поговорим.

Каждый год появляются несколько команд, которые удивляют фанатов. В прошлом сезоне это, несомненно, был Сакраменто, который сумел прервать 16-летнюю постсезонную засуху. Кто знает, чья очередь наступит в этом сезоне.

К тому же мы не обойдем стороной молодые таланты лиги, которые претендуют на звания оллстаров. Попробуем понять, кто имеет все шансы получить дебютный вызов на Матч всех звезд, и когда это может произойти, ведь дебютанты бывают далеко не каждый год.

Кто удивит?

Хьюстон Рокетс - Алексей Погорелов

Чем запомнился Хьюстон после того, как команду покинул Джеймс Харден? Скандалы с игроками, выбор интересных новичков на драфте и танкование. Похоже, что в этом году нас ждет камбек Рокетс.

В межсезонье они бросили почти 130 миллионов в Фреда ВанВлита и забрали по сайн-энд-трейду из Мемфиса Диллона Брукса на 85 миллионов. Безумные ходы от фронт-офиса Хьюстона, но они могут принести свои плоды.

Ready for Liftoff 🚀 pic.twitter.com/R32ynpb54e — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 8, 2023

Без Хардена последние три сезона были ужасны, под руководством Стивена Сайласа команда не набирала больше 22 побед за регулярку. Теперь же ситуация немного изменилась.

Хьюстон получил двух опытных игроков, один из них даже успел стать чемпионом НБА. К тому же у "ракет" появился новый тренер - Име Удока, который в свой первый год самостоятельной работы довел Бостон до Финала НБА. Так что можно предположить, что с такими составом и тренером у Хьюстона получится нечто большее, чем 14-е место на Западе.

Орландо Меджик – Василий Войтюк

Неужели настало то время, когда мы сможем увидеть боеспособный коллектив в Орландо Меджике? Перед стартом сезона эта команда выглядит очень интересно.

Несколько молодых и талантливых игроков задней линии, чемпионы мира братья Вагнеры ну и конечно, Паоло Банкеро - один из самых перспективных игроков мира.

У команды отчетливо виднеется ядро, окруженное другими интересными игроками. Если тренерский штаб заставит работать этих игроков как следует, а травмы минуют стороной, эта команда должна не просто улучшать свой прошлогодний показатель в 34 победы, а улучшать его существенно.

Я ожидаю от Орландо как минимум первого выхода в плей-офф за последние четыре года, но это же Орландо, в последний момент здесь все может пойти кувырком.

Кто разочарует?

Лос-Анджелес Клипперс - Алексей Погорелов

Год назад я поверил в то, что Кавай Леонард и Пол Джордж получат минимум возможных травм, что позволит им побороться за чемпионство. В итоге PG13 сломался еще до старта постсезона, а Кавай порвал мениск в первом же матче первого раунда.

Для этой парочки Твикс это будет уже пятый сезон в Лос-Анджелесе и за это время все, чего они достигли, был финал Западной конференции, где Леонард даже не играл.

Несмотря на все заявления президента по баскетбольным операциям ЛАК Лоуренса Фрэнка, что оба "полностью здоровы", я не верю в то, что они такими будут в конце сезона. Тем более, новые правила лоад менеджмента не делают ситуацию лучше.

Источник: Getty Images

Многие фанаты уже устали ждать от "парусников" борьбы за "гайку", и я в их числе. На сезон-2024/25 и у Кавая, и у Джорджа есть опция игрока, а потому Клипперс могут потерять обоих игроков.

Мой прогноз: Кавай точно травмируется, Джордж получит легкое повреждение, Лос-Анджелес вылетит в первом раунде и обе звезды летом выйдут на рынок свободных агентов, к тому же уйдет еще и Тайрон Лю. Этот эксперимент Стива Балмера полностью провалился.

Миннесота Тимбервулвз – Василий Войтюк

Скажем так, я не верю, что Миннесота останется на своем уровне. Я рассматривал эту команду как и для пункта о тех, кто удивит, так и для тех, кто разочарует.

После прошедшего сезона нельзя сказать уверенно, что идея с двумя башнями Гобером и Таунсом полностью себя оправдала. А теперь у команды уже фактически новый лидер – Энтони Эдвардс.

Главный вопрос, конечно, как с этой всей братией справится главный тренер Крис Финч.

Ну и, конечно, надо учитывать травмы. Если все лидеры будут здоровыми, то у "волков" есть шанс повторить или даже превысить свое достижение, но если будут какие-то проблемы, не удивляюсь увидеть в феврале Карла-Энтона Таунса в другой команде (Гобера обменять будет гораздо труднее).

Кто поедет на дебютный МВЗ?

Паоло Банкеро (Орландо) - Алексей Погорелов

Будем честны, вторую часть прошлого сезона Паоло Банкеро провел не на уровне лучшего новичка года.

Если бы не его раскрученность и задел, который он сделал в первой части кампании, награду мог забрать Джейлен Уильямс из Оклахомы, который внезапно для всех стал главной молодой звездой зимне-весенней части регулярки.

Источник: Getty Images

Но все это было в прошлом сезоне. Да и для поездки на дебютный Матч всех звезд ты должен быть узнаваемым, чего о Уильямсе (которых у Тандер целых три, главное не путать Джейлена и Джейлина) нельзя сказать.

А вот Паоло недавно добавил себе звездной узнаваемости, хоть и не с лучшей стороны для одной отдельной нации. Напомним, что Банкеро решил все же не выступать за сборную Италии, отдав предпочтение США.

Не факт, что дебютный МВЗ для Банкеро состоится именно в этом сезоне. Но то, что форвард Орландо будет первым среди тех, кто получит в будущем дебютный вызов, в этом уж не стоит сомневаться.

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) – Василий Войтюк

В этой категории не имело вариантов – это и ранее упоминавшийся мной Микал Бриджес, Джейлен Брансон из Никс и даже до сих пор не ездивший на МВЗ чемпион НБА Джамал Мюррей.

Но ни один из этих игроков, уже давно не первый год в НБА, не имеет такой популярности как Виктор Вембаньяма, сыгравший в Лиге один матч.

Victor Wembanyama in his NBA debut:



- 15 PTS (9 in Q4)

- 5 REB

- 67% FG



Welcome to the Association 💪 #KiaTipOff23 pic.twitter.com/eFWYCoBmy6 — NBA (@NBA) October 26, 2023

Я уверен, что фанаты по всему миру будут голосовать за него очень многое, обойти ЛеБрона, Карри и Дончича вряд ли выйдет, но голосов должно быть много. Если же при этом Виктор будет демонстрировать неплохой баскетбол и своей игрой заставит отдать за себя голос еще и журналистов и игроков, то ждите новичка на МВЗ.

Интересный факт, из последних семи новичков, попавших на Матч всех звезд в свой первый же сезон, двое были первыми номерами драфтов избранных Сан-Антонио Сперс (конечно речь об Адмирале Робинсоне и Тиме Данкане). А последним новичком на МВЗ был Блейк Гриффин.

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