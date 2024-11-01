iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы 07.11.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и венгерской командами.
Сегодня, 13:30
Динамо - Ференцварош: прогноз на матч / Getty Images
Динамо - Ференцварош: прогноз на матч / Getty Images

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо встретится с Ференцварошем в рамках четвертого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент являются предпоследней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои три матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2) и Роме (0:1).

Венгерский клуб уже набрал очки, сумев добыть победу над Ниццой (1:0), а также потерпел два поражения от Андерлехта (1:2) и Тоттенхэма (1:2).

Читай также: Лига Европы: Динамо проиграло Роме, Манчестер Юнайтед не смог обыграть Фенербахче

Матч Динамо - Ференцварош состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Ференцварош

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с венгерским соперником.

Источник: ФК Динамо Киев

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Ференцварош

  • Победа Динамо - 2.10
  • Ничья - 3.50
  • Победа Ференцвароша - 3.60

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Ференцвароша забьют, составляет 1.75, а на противоположный результат - 1.99.

Читай также: Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы

Статистика противостояния Динамо и Ференцвароша

В своей истории Динамо и Ференцварош провели между собой на международной арене три матча. По итогам первой встречи киевская команда завоевала еврокубковый трофей. В финале Кубка обладателей кубков 1975 года "бело-синие" разгромили венгерского соперника со счетом 3:0.

Второй раз Динамо и Ференцварош пересеклись относительно недавно - на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Команды Сергея Реброва и Мирчи Луческу в Будапеште сыграли вничью 2:2, а в Киеве хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. "Бело-синие" тогда с четырьмя очками отправились в Лигу Европы, а "зеленые" стали последними в квартете с одним баллом.

Источник: Getty Images

Динамо - Ференцварош

Победы 0
Ничьи 1
Голы 2

Динамо на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Ференцварош на стадии лиги еврокубка также встретится с Мальме, ПАОКом, франкфуртским Айнтрахтом и АЗ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ференцварош.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз Динамо Киев ставки букмекеров прогноз букмекеров Ференцварош прогноз на матч ставки на матч

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА16:37
Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру
Украина16:21
Конец истории: жена легенды Шахтера подала на развод
Украина15:55
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Формула 115:50
Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман
Украина15:35
Кубок Украины: определились пары первого раунда
Лига Европы15:00
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы
Бокс14:58
Леннокс Льюис оценил возможность боя Фьюри – Джошуа
14:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Любарт
Европа14:21
Манчестер Юнайтед объявил о назначении Аморима
Лига Европы14:10
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK