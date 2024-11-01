Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы 07.11.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и венгерской командами.

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо встретится с Ференцварошем в рамках четвертого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент являются предпоследней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои три матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2) и Роме (0:1).

Венгерский клуб уже набрал очки, сумев добыть победу над Ниццой (1:0), а также потерпел два поражения от Андерлехта (1:2) и Тоттенхэма (1:2).

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Матч Динамо - Ференцварош состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Ференцварош

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с венгерским соперником.

Источник: ФК Динамо Киев

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Ференцварош

Победа Динамо - 2.10

- 2.10 Ничья - 3.50

- 3.50 Победа Ференцвароша - 3.60

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Ференцвароша забьют, составляет 1.75, а на противоположный результат - 1.99.

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Статистика противостояния Динамо и Ференцвароша

В своей истории Динамо и Ференцварош провели между собой на международной арене три матча. По итогам первой встречи киевская команда завоевала еврокубковый трофей. В финале Кубка обладателей кубков 1975 года "бело-синие" разгромили венгерского соперника со счетом 3:0.

Второй раз Динамо и Ференцварош пересеклись относительно недавно - на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Команды Сергея Реброва и Мирчи Луческу в Будапеште сыграли вничью 2:2, а в Киеве хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. "Бело-синие" тогда с четырьмя очками отправились в Лигу Европы, а "зеленые" стали последними в квартете с одним баллом.

Источник: Getty Images

Динамо - Ференцварош

2 Победы 0

1 Ничьи 1

6 Голы 2

Динамо на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Ференцварош на стадии лиги еврокубка также встретится с Мальме, ПАОКом, франкфуртским Айнтрахтом и АЗ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ференцварош.

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