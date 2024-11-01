iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы 07.11.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги Европы-2024/25.
Сегодня, 15:00
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч / Getty Images
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч / Getty Images

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо встретится с Ференцварошем в четвертом туре основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент идут на предпоследней строчке в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча все свои три проведенных матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2) и Роме (0:1).

Венгерский клуб в свою очередь уже сумел набрать очки, одержав победу над Ниццой (1:0), а также потерпел два аналогичных поражения от Андерлехта (1:2) и Тоттенхэма (1:2).

Источник: ФК Динамо Киев

Матч Динамо - Лацио будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Динамо - Ференцварош

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Динамо - Ференцварош, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и венгерской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Читай также: Лига Европы: Динамо проиграло Роме, Манчестер Юнайтед не смог обыграть Фенербахче

Где состоится матч Динамо - Ференцварош

Будущий матч с Ференцварошем будет для Динамо номинально домашним, поскольку из-за полномасштабной войны россии против Украины киевская команда не может проводить поединки на своем поле и вынуждена играть за границей.

Источник: Getty Images

Киевляне примут будапештцев в немецком Гамбурге. Матч состоится на арене Фолькспаркштадион, которая является домашней для футбольного клуба Гамбург, а также здесь свои поединки играла сборная Германии.

Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года, ЧМ-2006 и недавнего Евро-2024. В прошлом сезоне здесь также проводил свои еврокубковые поединки еще один представитель Украины - донецкий Шахтер.

Вместимость стадиона, где состоится матч Динамо - Ференцварош, составляет 51 тысяча зрителей на международных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Динамо - Ференцварош.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев где смотреть Ференцварош

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы
"Все сложилось не так": Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном "Все сложилось не так": Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс16:58
"Все сложилось не так": Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном
Европа16:40
Куртуа возобновил тренировки по индивидуальной программе
НБА16:37
Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру
Украина16:21
Конец истории: жена легенды Шахтера подала на развод
Украина15:55
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Формула 115:50
Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман
Украина15:35
Кубок Украины: определились пары первого раунда
Лига Европы15:00
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы
Бокс14:58
Леннокс Льюис оценил возможность боя Фьюри – Джошуа
14:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Любарт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK