Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы 07.11.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги Европы-2024/25.

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо встретится с Ференцварошем в четвертом туре основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент идут на предпоследней строчке в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча все свои три проведенных матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2) и Роме (0:1).

Венгерский клуб в свою очередь уже сумел набрать очки, одержав победу над Ниццой (1:0), а также потерпел два аналогичных поражения от Андерлехта (1:2) и Тоттенхэма (1:2).

Источник: ФК Динамо Киев

Матч Динамо - Лацио будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Динамо - Ференцварош

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Динамо - Ференцварош, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и венгерской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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Где состоится матч Динамо - Ференцварош

Будущий матч с Ференцварошем будет для Динамо номинально домашним, поскольку из-за полномасштабной войны россии против Украины киевская команда не может проводить поединки на своем поле и вынуждена играть за границей.

Источник: Getty Images

Киевляне примут будапештцев в немецком Гамбурге. Матч состоится на арене Фолькспаркштадион, которая является домашней для футбольного клуба Гамбург, а также здесь свои поединки играла сборная Германии.

Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года, ЧМ-2006 и недавнего Евро-2024. В прошлом сезоне здесь также проводил свои еврокубковые поединки еще один представитель Украины - донецкий Шахтер.

Вместимость стадиона, где состоится матч Динамо - Ференцварош, составляет 51 тысяча зрителей на международных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Динамо - Ференцварош.

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