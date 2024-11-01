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Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 07.11.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 14:10
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча / Getty Images

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо сыграет против Ференцвароша в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.

Команда Александра Шовковского после трех проведенных матчей занимает предпоследнее место в общей турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча все свои поединки против Лацио (0:3), Хоффенхайма (0:2) и Ромы (0:1).

Венгерский клуб уже сумел набрать очки благодаря победе над Ниццой (1:0), а также потерпел два поражения с аналогичным счетом от Андерлехта (1:2) и Тоттенхэма (1:2).

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Матч Динамо - Ференцварош будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош

Трансляция матча Динамо - Ференцварош будет доступна в этой новости 7 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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История противостояния Динамо и Ференцвароша насчитывает три официальных матча. Первая встреча команд на международной арене завершилась для киевлян завоеванием еврокубкового трофея. В финале Кубка обладателей кубков 1975 года "бело-синие" разгромили венгерского соперника со счетом 3:0.

Второй раз Динамо и Ференцварош пересеклись относительно недавно, попав в одну группу Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. "Зеленые" во главе с Сергеем Ребровым и "бело-синие" с Мирчей Луческу в Будапеште сыграли вничью 2:2, а в Киеве хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Киевляне тогда с четырьмя очками отправились в Лигу Европы, а венгерская команда стала последней в квартете с одним баллом.

Источник: Getty Images

Динамо на основном этапе Лиги Европы еще ждут матчи против Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Ференцварош на стадии лиги еврокубка также встретится с Мальме, ПАОКом, франкфуртским Айнтрахтом и АЗ.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Ференцварош.

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