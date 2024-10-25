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Динамо - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины 27.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в главном противостоянии украинской Премьер-лиги между киевской и донецкой командами.
Сегодня, 19:55
Динамо - Шахтер: прогноз на матч / ФК Динамо Киев
Динамо - Шахтер: прогноз на матч / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 27 октября, Динамо встретится на своем поле с Шахтером в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед будущим поединком подопечные Александра Шовковского идут без поражений в чемпионате и после девяти сыгранных матчей с 25 очками возглавляют турнирную таблицу. Команду Марино Пушича динамовцы опережают на шесть баллов.

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Матч Динамо - Шахтер будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо Киев

Коэффициент и ставки на матч Динамо - Шахтер

В предстоящем поединке эксперты отдают небольшое преимущество донецкой команде, считая ее фаворитом в противостоянии с киевским соперником.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Шахтер

  • Победа Динамо - 2.72
  • Ничья - 3.45
  • Победа Шахтера - 2.63

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Шахтера забьют, составляет 1.83, а на противоположный результат - 1.97.

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Статистика противостояния Динамо и Шахтера

За свою историю Динамо и Шахтер провели между собой 179 матчей, а преимущество в личных встречах на стороне киевской команды: "бело-синие" одержали 70 побед, проиграли 58 поединков при 51 ничьей.

Источник: ФК Динамо Киев

Динамо - Шахтер

70 Победы 58
51 Ничьи 51
225 Голы 207

Отметим, что на ISPORT будет доступа онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.

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