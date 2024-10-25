Динамо - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины 27.10.2024
В воскресенье, 27 октября, Динамо встретится на своем поле с Шахтером в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Перед будущим поединком подопечные Александра Шовковского идут без поражений в чемпионате и после девяти сыгранных матчей с 25 очками возглавляют турнирную таблицу. Команду Марино Пушича динамовцы опережают на шесть баллов.
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Матч Динамо - Шахтер будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Динамо - Шахтер
В предстоящем поединке эксперты отдают небольшое преимущество донецкой команде, считая ее фаворитом в противостоянии с киевским соперником.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Шахтер
- Победа Динамо - 2.72
- Ничья - 3.45
- Победа Шахтера - 2.63
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Шахтера забьют, составляет 1.83, а на противоположный результат - 1.97.
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Статистика противостояния Динамо и Шахтера
За свою историю Динамо и Шахтер провели между собой 179 матчей, а преимущество в личных встречах на стороне киевской команды: "бело-синие" одержали 70 побед, проиграли 58 поединков при 51 ничьей.
Динамо - Шахтер
70 Победы 58
51 Ничьи 51
225 Голы 207
Отметим, что на ISPORT будет доступа онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.
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