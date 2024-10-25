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Динамо - Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины 27.10.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в 11-м туре УПЛ-2024/25.
Сегодня, 21:20
Динамо - Шахтер: где смотреть матч / ФК Динамо Киев
Динамо - Шахтер: где смотреть матч / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 27 октября, Динамо сыграет на своем поле против Шахтера в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед очным противостоянием команда Александра Шовковского после девяти проведенных матчей возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 25 очков, и опережает коллектив Марино Пушича на шесть баллов.

Матч Динамо - Шахтер будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо Киев

Где и когда смотреть матч Динамо - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Динамо - Шахтер, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 27 октября в 18:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между киевской и донецкой командами в прямом эфире покажет UPL TV и телеканал 2+2, а также YouTube-канал FootballHub.

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Где состоится матч Динамо - Шахтер

Матч УПЛ между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Общая вместимость арены составляет 16 873 зрителей. Однако во время военного положения она ограничена в зависимости от размеров укрытий - в этом случае это 1800 зрителей.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Динамо - Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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