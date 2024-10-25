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Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 27.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги между киевской и донецкой командами.
Сегодня, 20:35
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 27 октября, Динамо примет на своем поле Шахтер в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Шовковского перед будущим противостоянием идет без поражений в чемпионате и после девяти сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 25 очков. Подопечные Марино Пушича отстают от соперника на шесть баллов.

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Матч Динамо - Шахтер состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер

Трансляция матча Динамо - Шахтер будет доступна в этой новости 27 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине этот матч в прямом эфире будет показан на UPL TV и телеканале 2+2, а также на YouTube-канале FootballHub.

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В своей истории Динамо и Шахтер провели между собой 179 официальных матчей. Преимущество в личных встречах на стороне "бело-синих" - киевская команда выиграла 70 поединков при 58 поражениях, а еще 51 игра завершилась вничью.

Источник: ФК Динамо Киев

Перед очной встречей в УПЛ Динамо потерпело поражение 0:1 от Ромы в Лиге Европы, а Шахтер в Лиге чемпионов с аналогичным счетом уступил лондонскому Арсеналу.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Шахтер.

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