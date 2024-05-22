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Аталанта - Байер: анонс финала Лиги Европы сезона-2023/24

ISPORT рассказывает все, что нужно знать о финальном поединке второго по значимости еврокубка.
Сегодня, 11:30
Аталанта - Байер / UEFA.COM
Аталанта - Байер / UEFA.COM

В среду, 22 мая, в Дублине, столице Ирландии, состоится финал Лиги Европы сезона-2023/24, в котором поборются за трофей Аталанта и Байер.

Если для итальянского клуба это осталась последняя возможность завершить сезон с трофеем, то для немцев это будет первый из двух финалов кубковых турниров, после победы в чемпионате Германии. Совсем скоро леверкузенцы примут участие в финале Кубка Германии.

Поединок между Аталантой и Байером пройдет на стадионе Авива в Дублине. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Лиги Европы Аталанта - Байер, где можно смотреть ход противостояния. Матч начнется 28 мая в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". 

Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини / Источник: Getty Images

Прогноз на матч Аталанта - Байер

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния (еще и с заметным перевесом) считается Байер.

Прогноз букмекеров на матч Аталанта - Байер:

  • Победа Аталанты - 4.60
  • Ничья - 3.75
  • Победа Байера - 1.85

На то, что "фармацевты" станут победителями турнира, букмекеры дают коэффициент 1.44. На аналогичный исход в пользу бергамаски коэффициент выше - 3.00.

При этом букмекеры считают, что матч завершится в основное время, ведь на исход "Игра закончится в дополнительное время - нет" дается коэффициент всего 1.10, а на то, что победитель определится в серии пенальти - 1.09.

Учитывая игровую форму команд, а также общий расклад сил, мы будем солидарны с букмекерами и спрогнозируем победу команды Хаби Алонсо.

Прогноз ISPORT: победа Байера 1:2.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо / Источник: Getty Images

Ориентировочные составы на матч Аталанта - Байер

В отличие от своего будущего оппонента, Аталанта подходит к этой игре с некоторыми потерями.

Из-за травм своей команде не смогут помочь Сеад Колашинац и Мартен де Рон, который травмировался в недавнем финале Кубка Италии против Ювентуса (0:1). При этом остается под вопросом участие в матче Эмиля Хольма.

Аталанта: Муссо - Джимсити, Хин, Толои - Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Руджери - Де Кетеларе, Скамакка, Пашалич.

Байер: Коварж - Тапсоба, Та, Станишич - Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо - Адли, Бонифейс, Виртц.

Интересные факты

  • за 117 лет совместного существования клубы встречались всего два раза: в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/22 Аталанта оказалась сильнее (3:2, 1:0);
  • Аталанта ни разу не выигрывала еврокубок;
  • на счету Байера победа в Кубке УЕФА-1987/88 - единственный евротрофей в истории клуба;
  • для 66-летнего Джан Пьеро Гасперини это может быть первый трофей в карьере;
  • Байер может выиграть свой второй финал Кубка УЕФА/Лиги Европы из двух, Аталанта - первый и единственный финал;
  • лучшие бомбардиры команд не являются лучшими бомбардирами турнира: Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель) забил 10 голов, на счету Джанлуки Скамакки (Аталанта) 6 голов, а на счету Виктора Бонифейса (Байер) - 5 голов;
  • Алехандро Гримальдо и Флориан Виртц претендуют на звание лучшего ассистента турнира (5 и 4 передачи соответственно). На данный момент лидирует пара из Марселя Жонатан Клосс и Амин Харит (по 6 ассистов);
  • Байер претендует на то, чтобы завершить сезон без поражений: немцы не проиграли ни в одном из 51 матча в этом году, впереди еще две игры (против Аталанты в Лиге Европы и Кайзерслаутерна в Кубке Германии).

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