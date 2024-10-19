Байер - Айнтрахт Ф 2:1: обзор матча и результат игры 19.10.2024

В субботу, 19 октября, на Бай-Арене в Леверкузене состоялся матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между Байером и франкфуртским Айнтрахтом.

Стартовые минуты поединка команды провели очень активно. Причем уже на девятой минуте команда Хаби Алонсо получила право на пенальти, который не смог реализовать Виктор Бонифейс. Удар нигерийского форварда отразил Кевин Трапп.

Спустя семь минут пришла очередь "орлов" бить с 11-метровой отметки. И в отличие от соперника, Омар Мармуш воспользовался своей возможностью открыть счет.

Но преимущество гостей продержалось недолго, так как на 25-й минуте Роберт Андрих восстановил паритет, при котором команды и ушли на перерыв.

По ходу второй половины игры Байер увеличивал давление на ворота Айнтрахта, что в итоге привело к голу Бонифейса: нападающий исправился за нереализованный пенальти, нанеся удар, который принес его команде победу.

Байер набрал 14 очков, благодаря чему он вернулся в зону Лиги чемпионов. Леверкузенский клуб вышел на четвертое место, обойдя как раз-таки Айнтрахт, у которого на один балл меньше.

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Статистика матча Байер - Айнтрахт Ф седьмого тура Бундеслиги

Байер - Айнтрахт Ф 2:1

Голы: Андрих, 25, Бонифейс, 72 - Мармуш, 16 (пен.).

На 9-й минуте Виктор Бонифейс (Байер) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 3.75 - 1.07

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 27 - 8

Удары в створ: 9 - 1

Фолы: 9 - 5

Байер: Градецки - Инкапье, Та, Тапсоба - Фримпонг (Телла, 80), Джака, Андрих, Гримальдо - Адли (Гарсия, 64), Бонифейс (Шик, 80), Терье (Вирц, 64).

Айнтрахт Ф: Трапп - Кристенсен, Тута (Скири, 79), Кох, Теат - Эбимбе (Шаиби, 70), Гетце (Баоя, 70), Ларссон (Дауд, 79), Нкунку (Узун, 82) - Экитике, Мармуш.

Предупреждения: Гримальдо, Инкапье - Тута.

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