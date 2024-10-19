Оболонь - Динамо 1:5: обзор матча и результат игры 19.10.2024

"Бело-синие" разобрались со столичными соседями и вернули себе лидерство в УПЛ.

В субботу, 19 октября, Оболонь принимала Динамо в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Шовковского убедительно переиграла аутсайдера чемпионата в столичном дерби, разгромив "пивоваров" со счетом 5:1, и вернулась на первое место в турнирной таблице.

Источник: ФК Динамо Киев

Динамо еще в первом тайме сняло вопросы об итоговом победителе, обеспечив себе преимущество в три мяча. Начало успешному результату положил Николай Шапаренко, который на 11-й минуте точно пробил после отскока. Через десять минут Валерий Дубко пытался догнать Владислава Ваната, но уложил его на газон в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, а сам пострадавший его реализовал.

Источник: ФК Динамо Киев

Вскоре нападающий Динамо сделал дубль, снова убежав от защитников и точно пробив в ближний нижний угол. А через несколько минут Ванат едва не оформил хет-трик - ворвался в штрафную, уже обыграл голкипера, но с острого угла угодил в стойку.

В начале второй половины встречи "бело-синие" забили свой четвертый гол. На 49-й минуте гости организовали контратаку, которую ударом на силу под дальнюю стойку завершил Александр Караваев. Тем не менее практически сразу хозяева поля один гол отквитали, правда, снова забил динамовец. Тарас Михавко отметился автоголом - во втором матче подряд, как и в предыдущем поединке с Кривбассом. Защитник, пытаясь прервать прострел от Виктора Близниченко, срезал мяч в свои ворота. Все же на 73-й минуте точку в матче поставил Владимир Бражко, снова увеличив преимущество своей команды до четырех голов.

Источник: ФК Динамо Киев

Динамо, набрав 25 очков, вернулось на вершину турнирной таблицы УПЛ. Оболонь с пятью баллами идет на предпоследнем 15-м месте.

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Статистика матча Оболонь - Динамо десятого тура чемпионата Украины

Оболонь - Динамо 1:5

Голы: Михавко, 52 (аг) - Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пен.), 29, Караваев, 49, Бражко, 73

Удары: 3 - 8

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 4 - 3

Оболонь: Федоривский - Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84) - Черненко (Юшко, 69), Витенчук (Курко, 79), Мединский - Суханов, Тарануха (Лях, 69), Близниченко (Слободян, 69).

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак - Шапаренко (Герреро, 80), Бражко - Караваев (Биловар, 74), Буяльский (Рубчинский, 63), Кабаев (Брагару, 63) - Ванат (Андриевский, 79).

Предупреждения: Тарануха, Дубко, Черненко, Курко.

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