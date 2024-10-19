Александрия - Ворскла 1:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

В субботу, 19 октября, Александрия принимала на своем поле Ворсклу в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Ротаня справились с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0, и продолжили свою беспроигрышную серию до девяти матчей от начала сезона.

Источник: ФК Александрия

Александрия превосходила Ворсклу еще в первом тайме и могла отрывать счет в поединке, но до перерыва обошлось без забитых мячей. Тем не менее во второй половине встречи хозяева поля все же сумели поразить ворота оппонента. На 58-й минуте Александр Беляев ударом головой замкнул подачу от Никиты Кравченко, забив тем самым единственный и победный гол.

Читай также: УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу, Оболонь - Динамо, Полесье - Левый Берег

Александрия, набрав 23 очка, пока поднялась на вершину турнирной таблицы УПЛ, опережая на один балл Динамо, у которого матч в запасе. Ворскла с девятью пунктами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Александрия - Ворскла десятого тура чемпионата Украины

Александрия - Ворскла 1:0

Гол: Беляев, 58

Александрия: Ермаков - Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк - Козак, Калюжный, Мишнев (Джевани, 64) - Беззера, Филиппов (Кулаков, 85), Беляев (Шостак, 64).

Ворскла: Исенко - Пердута, Гучек, Черноморец, Бацула - Хрипчук, Скляр (Ковталюк, 64), Челядин (Ндукве, 64) - Кане (Кулаковский, 81), Иеде (Корниенко, 82), Нестеренко.

Предупреждения: Калюжный, Мишнев, Шостак - Челядин, Скляр, Исенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!