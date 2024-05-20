Аталанта - Байер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы 22.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между командами в решающем матче турнира.

В среду, 22 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют Аталанта (Италия) и Байер (Германия).

Команды определят сильнейшего по итогу текущего розыгрыша еврокубкового турнира.

Финальный поединок Лиги Европы состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе Авива. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Аталанта - Байер

В Украине финал Лиги Европы покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

За всю свою историю команды провели два матча. Аталанта дважды переиграла Байер в рамках плей-офф Лиги Европы-2022/23.

На пути к финальному матчу итальянцы в полуфинале обыграли Марсель, а до этого прошли Ливерпуль и Спортинг. Немецкий гранд в 1/2 финала разобрался с Ромой, а перед этим прошел Вест Хэм и Карабах.

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