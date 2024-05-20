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Аталанта - Байер: прогноз на финал Лиги Европы 22.05.2024

Узнай на ISPORT, кто выиграет еврокубковый трофей.
Сегодня, 16:20
Аталанта - Байер / УЕФА
Аталанта - Байер / УЕФА

В среду, 22 мая, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором сыграют Аталанта (Италия) и Байер (Германия).

На пути к решающему матчу итальянский коллектив в плей-офф выбил Спортинг, Ливерпуль и Марсель. В свою очередь, действующий чемпион Германии прошел Карабах, Вест Хэм и Рому.

Финальный поединок второго по значимости еврокубкового турнира состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе Авива. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Коэффициент и ставки на финал Лиги Европы Аталанта - Байер 

Букмекеры считают, что подопечные Хаби Алонсо являются фаворитом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Аталанта - Байер

  • Победа Аталанты: 4.6
  • Ничья: 3.7
  • Победа Байера: 1.86

Аналитики рассценивают шансы немецкой команды поднять трофей в - 2.85. Коэффициент на успех Аталанты в финале - 1.44.

Также эксперты считают, что поединок не подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.93.

Статистика противостояния Аталанта - Байер

За всю свою историю команды провели два матча. Они прошли в рамках плей-офф Лиги Европы в сезоне-2022/23. Тогда Аталанта дважды обыграла соперника (3:2, 1:0).

Аталанта - Байер
2 Победы 0
0 Ничьи 0
4 Голы 2

Отметим, что Байер завершил сезон Бундеслиги без поражений.

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