Байер - Аугсбург 2:1 Обзор и результат матча Бундеслиги 18.05.2024

"Фармацевтам" все же покорилось историческое достижение.

В субботу, 18 мая, в рамках 34-го тура Бундеслиги Байер принимал Аугсбург. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В первой половине игры "фармацевты" сумели дважды поразить ворота соперника. Сначала отличился Виктор Бонифейс, а после забил и Роберт Андрих.

Источник: Getty Images

Во втором тайме гости все же смогли сократить отставание, однако на большее их не хватило. Подопечные Хаби Алонсо вновь одержали победу.

Таким образом, Байер не только завершил чемпионат Германии на первой строчке, набрав 90 очков, но и не потерпел ни одного поражения за 34 матча.

Статистика матча Байер - Аугсбург 34-го тура Бундеслиги

Байер - Аугсбург 2:1

Голы: Бонифейс, 12, Андрих, 27 - Кемюр, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.59 - 0.95

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 6 - 7

Угловые: 4 - 4

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Хофманн, Андрих, Паласиос, Адли, Бонифасе.

Аугсбург: Коубек, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Майер, Дорш, Брайтхаупт, Кемюр, Демирович, Титц.

Предупреждение: Удуохай (82).

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