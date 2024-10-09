Озвучены даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25

Трофей будет разыгран в начале января в Саудовской Аравии.

Серия А сообщила даты и место проведения матчей Суперкубка Италии-2024/25.

Трофей в этот раз разыграют чемпион Италии Интер, вице-чемпион Милан, обладатель Кубка Италии Ювентус и финалист Кубка Аталанта.

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Как информирует официальный сайт Серии А, турнир пятый раз состоится в Саудовской Аравии, а матчи будут сыграны на Кингдом Арене в столице страны Эр-Рияде.

В первом полуфинале сыграют Интер и Аталанта 2 января 2025 года, а во втором - Ювентус и Милан 3 января.

Победители встретятся в финальном матче, который состоится 6 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что легенда Милана стал первым членом Зала славы клуба.

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