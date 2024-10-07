Легенда Милана стал первым членом Зала славы клуба

Милан официально объявил о создании клубного Зала славы.

Первым членом Зала славы стал экс-защитник "россонери" Франко Барези.

Итальянец провел за Милан 714 матчей, шесть раз выиграл Серию А, дважды Кубок европейских чемпионов и один раз Лигу чемпионов.

На текущий момент Барези является почетным вице-президентом Милана.

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"Для меня большая честь быть выбранным в качестве первого члена Зала славы, представляющего славную историю этого клуба.

Это признание наполняет меня гордостью. Милан – не только победы и титулы; это воплощение стиля, страсти и самопожертвования – ценностей и людей, которые сделали этот клуб великим.

Надеюсь, что этот проект вдохновит будущие поколения развивать наше наследие", - цитирует экс-защитника Goal.

В дальнейшем попасть в Зал славы Милана можно будет двумя способами: либо выиграть голосование среди болельщиков, либо быть избраным руководством клуба.

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