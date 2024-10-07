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Все ради благотворительности: историческая футболка лидера Челси была продана на аукционе

Победитель торгов сможет хвастаться, что владеет самой горячей футболкой самого "холодного" игрока АПЛ.
Сегодня, 15:02
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Не так давно состоялся матч Английской Премьер-лиги, в котором произошло историческое событие.

В игре между Челси и Брайтоном (4:2) хавбек "синих" Коул Палмер отметился "покером" еще до перерыва, что сделало его первым игроком в истории АПЛ с подобным достижением.

Лондонский клуб решил не упускать возможность и выставил на аукцион на MatchWornShirt футболку, в которой 22-летний англичанин провел тот поединок. А для повышения стоимости лота футболист оставил на нем автограф.

Как сообщает Daily Mail, стартовая цена составила всего 75 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем стоимость реплики этой футболки в фан-шопе Челси.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

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Но лот очень быстро обрел популярность, а потому неудивительно, что цена на него резко возросла.

В итоге победителем аукциона стал гражданин Сингапура, который согласился расстаться с 34 411 фунтами ради футболки, которую носил Коул Палмер.

На том же аукционе были выставлены еще 12 футболок Челси с того матча: второй самой дорогой стала футболка Джейдона Санчо (1220 фунтов). 

Рекорд продажи на сайте MatchWornShirt принадлежит футболке Лионеля Месси, в которой аргентинец выступал за ПСЖ. Она была продана за чуть менее 50 тысяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер

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