Все ради благотворительности: историческая футболка лидера Челси была продана на аукционе
Не так давно состоялся матч Английской Премьер-лиги, в котором произошло историческое событие.
В игре между Челси и Брайтоном (4:2) хавбек "синих" Коул Палмер отметился "покером" еще до перерыва, что сделало его первым игроком в истории АПЛ с подобным достижением.
Лондонский клуб решил не упускать возможность и выставил на аукцион на MatchWornShirt футболку, в которой 22-летний англичанин провел тот поединок. А для повышения стоимости лота футболист оставил на нем автограф.
Как сообщает Daily Mail, стартовая цена составила всего 75 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем стоимость реплики этой футболки в фан-шопе Челси.
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Но лот очень быстро обрел популярность, а потому неудивительно, что цена на него резко возросла.
В итоге победителем аукциона стал гражданин Сингапура, который согласился расстаться с 34 411 фунтами ради футболки, которую носил Коул Палмер.
На том же аукционе были выставлены еще 12 футболок Челси с того матча: второй самой дорогой стала футболка Джейдона Санчо (1220 фунтов).
Рекорд продажи на сайте MatchWornShirt принадлежит футболке Лионеля Месси, в которой аргентинец выступал за ПСЖ. Она была продана за чуть менее 50 тысяч.
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