Отстранение и лишение лицензий: в Турции разгорелся судейский секс-скандал с российским следом

Интересно, что 24-летняя арбитриня отрицает интимную связь с 61-летним судейским наблюдателем, который в свою очередь все подтвердил.

Ни дня без скандалов - на этот раз все самое интересное произошло в Турции.

Как сообщает издание Haberler, в центре скандала оказались арбитриня Элиф Караарслан и судейский наблюдатель Орхан Эрдемир.

В социальных сетях появилось видео с интимным процессом данной пары. Примечательно, что видео было опубликовано в Instagram Караарслан 23 февраля 2024 года.

В связи с повышенным интересом к данной видеозаписи Арбитражный совет Турецкой футбольной федерации провел расследование, результатом которого стало 90-дневное отстранение арбитрини и 45-дневное отстранение наблюдателя.

https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/

Но даже когда их отстранение завершится, они не смогут вернуться к своим обязанностям, так как по регламенту в случае отстранения на 45 дней и более нарушитель также лишается лицензии.

Эрдемир решил подать апелляцию на данное решение, а также подать в суд на Караарслан за то, что она опубликовала то самое видео без его согласия.

"Человек, который распространил и поделился этой публикацией из своих социальных сетей, учитывая то, что четко и очевидно, кому принадлежит учетная запись, и учитывая, что я не получал ни одного дисциплинарного наказания в своей истории судейства и наблюдений, которую я с гордостью и честью храню более 30 лет, я прошу и требую, чтобы были приняты необходимые меры".

"Хочу немедленно вернуться к моей карьере, которую я продолжаю с таким же энтузиазмом и желанием, как и в первый день", - заявил Эрдемир.

https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/

Однако его слова лишь подтверждают предположение о том, что на видео можно увидеть именно его в компании с арбитриней.

"Насколько мне известно, в правилах MHK нет ни одного положения, которое бы запрещало арбитрам иметь романтические отношения друг с другом. Когда возникает такая ситуация, согласно правилам, нет никаких штрафных санкций, и, как известно, многие романтические отношения в футбольной судейской среде заканчиваются браком".

"Моя карьера судьи и наблюдателя, которую я с гордостью и честью хранил более 30 лет без единого пятна, была перевернута с ног на голову из-за того, что соответствующее лицо поделилось информацией. Репутация в глазах моей семьи, круга общения и судейского сообщества были уничтожены".

https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/

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А вот Элиф продолжает отрицать свое участие в том ролике.

"Видео, которое, как утверждается, принадлежит мне, но нет ничего общего (которое имеет низкое качество и человек на видео - это не я, и в таком серьезном обвинении, касающемся женской чести), и видео, которое пытаются приписать мне, хотя, как утверждается, оно было опубликовано в моих соцсетях, не было распространено ни через какие соцсети, которые принадлежат мне".

И в этот момент в деле появился российский след, так как, по словам Караарслан, видео было опубликовано с электронной почты mail.ru.

"Этими учетными записями управляют 15-16-летние дети, и видео было подано так, будто я поделилась им, чтобы предотвратить признание их действий, которые являются преступлением, создав впечатление, будто это сделала я", - заявила Элиф.

https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/

В ходе процесса было заявлено, что Эрдемир, который также являлся президентом Стамбульской провинциальной судейской коллегии, оказал значительную поддержку Караарслан, чтобы та обслужила множество матчей.

Также было установлено, что в федерацию были поданы различные жалобы по поводу этой ситуации, что вызвало большой дискомфорт в обществе.

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