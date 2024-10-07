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Легенда Ювентуса рассказал, что несколько лет назад мог перейти в Манчестер Сити или ПСЖ

Карьера Леонардо Бонуччи имела шансы пойти другим путем.
Сегодня, 10:32
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Бывший защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал интересные детали относительно своего ухода из стана «бьянконери» в 2017.

По словам Бонуччи, тогда он имел шансы продолжить карьеру заграницей, но решил остаться в Италии и стать игроком Милана.

«Когда я решил уйти из Ювентуса в 2017, то Манчестер Сити и ПСЖ хотели приобрести меня. Они прислали мне финансовое предложение, но ... Я хотел остаться в Италии, поэтому, выбрал меня.

Гвардиола хотел видеть меня в Манчестер Сити и в 2016 году», - цитирует слова Леонардо Фабрицио Романо.

Отметим, что уже через год после своего перехода в Милан Бонуччи вернулся в Ювентус.

Напомним, ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон женился на своей девушке после 9 лет отношений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Манчестер Сити ПСЖ Леонардо Бонуччи

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