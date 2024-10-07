Легенда Ювентуса рассказал, что несколько лет назад мог перейти в Манчестер Сити или ПСЖ
Бывший защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал интересные детали относительно своего ухода из стана «бьянконери» в 2017.
По словам Бонуччи, тогда он имел шансы продолжить карьеру заграницей, но решил остаться в Италии и стать игроком Милана.
«Когда я решил уйти из Ювентуса в 2017, то Манчестер Сити и ПСЖ хотели приобрести меня. Они прислали мне финансовое предложение, но ... Я хотел остаться в Италии, поэтому, выбрал меня.
Гвардиола хотел видеть меня в Манчестер Сити и в 2016 году», - цитирует слова Леонардо Фабрицио Романо.
Отметим, что уже через год после своего перехода в Милан Бонуччи вернулся в Ювентус.
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