Легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений

Бывший вратарь Пармы, ПСЖ, Ювентуса и сборной Италии 46-летний Джанлуиджи Буффон во второй раз женился на своей 51-летней партнерше экс-телеведущей Иларии Д'Амико.

Буффон и Д'Амико устроили масштабное празднование на 250 гостей, среди которых были экс-содноклубники Джанлуиджи Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, тренер сборной Италии Лучано Спалетти и голливудский режиссер Тим Бертон вместе с Моникой Белуччи, которая была свидетельницей на свадьбе.

Итальянец поделился кадром с мероприятия, которое прошло на острове Тоскана в своем Instagram.

"Наконец-то мы", - подписал снимок он.

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Отметим, что легендарный голкипер и его встречались с 2014 года, а сделал он ей «предложение руки и сердца» еще 7 лет назад, в 2017 году, но, пара договорилась, что они узаконят свои отношения после того, как экс-футболист завершит свою карьеру.

Илария ранее работала ведущей на телеканале Sky Sport Italia, но покинула свою работу в 2018.

Первой женой Джанлуиджи была чешская модель Алена Шередова.

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