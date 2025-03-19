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Футбол

Сын Буффона рассказал, почему он выбрал выступления не за сборную Италии

Луи Томас посоветовался с семьей.
Сегодня, 17:59

Луи Томас Буффон, сын Джанлуиджи Буффона, рассказал, почему он решил выбрать выступления за сборную Чехии, а не Италии.

По словам молодого полузащитника, решение было принято после разговора с семьей, которая сказала. что так будет для него лучше.

«Я поговорил со своей семьей, и мы вместе решили, что для моей футбольной карьеры и моего развития как игрока будет лучше играть за Чехию.

Конечно, моя мама была очень счастлива. Но мой отец также был взволнован, потому что это был мой первый вызов в национальную сборную», - добавляет он, добавив, что именно Джанлуиджи посоветовал ему отдать предпочтение сборной Чехии.

Буффон-младший также рассказал об успехах в изучении чешского.

«Я не очень хорошо знаю язык, но ежедневно трачу хотя бы 10 минут в Duolingo», - сказал Луи Томас.

Отметим, что хавбек является сыном Джанлуиджи Буффона и чешской модели Алены Шередовой. На клубном уровне он защищает цвета Пизы, за которую недавно дебютировал во взрослом футболе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Буффон Луи Томас Буффон

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