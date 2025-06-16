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Футбол

Легенда сборной Италии заблокировал возвращение Манчини в команду

Джанлуиджи Буффон выступил против.
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Федерация футбола Италии хотела вернуть к руководству сборной Роберто Манчини, пишет La Sicilia.

Напомним, что Манчини возглавлял "скуадру адзурру" с 2018 по 2023 год, выиграв Евро-2020.

Манчини выражал готовность вернуться в команду, но так и не получил предложения. Как утверждает источник, против специалиста выступил Джанлуиджи Буффон.

Бывший кипер Италии сейчас пост главы делегации сборной, и по какимто причинам Буффон выступил против.

Напомним, что главным тренером Италии стал Дженнаро Гаттузо

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Манчини Джанлуиджи Буффон

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