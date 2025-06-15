Сборная Италии официально получила нового главного тренера

Легендарный экс-игрок Милана Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером сборной Италии.

О назначении 47-летнего специалиста на пост наставника "Скуадры Адзурры" официально объявила местная Федерация футбола.

О деталях и сроках сотрудничества с новым тренером пока не сообщается.

Официальное представление Гаттузо в качестве наставника национальной команды состоится в четверг, 19 июня, в Риме.

Во главе сборной Италии чемпион мира 2006 года сменил ранее уволенного Лучано Спаллетти.

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"Гаттузо - символ итальянского футбола, синяя футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими задачами национальной сборной.

Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов, разделив проект федерации по общему развитию нашего футбола, в котором сборная играет стратегическую центральную роль", - заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Ранее Гаттузо возглавлял швейцарский Сьон, Палермо, греческий ОФИ, Пизу, Милан, Наполи, испанскую Валенсию и французский Марсель. С неаполитанской командой тренер становился обладателем Кубка Италии. Последним местом его работы был хорватский Хайдук, который он покинул 5 июня этого года.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира сборная Италии стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0).

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