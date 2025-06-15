Сборная Италии официально получила нового главного тренера
Легендарный экс-игрок Милана Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером сборной Италии.
О назначении 47-летнего специалиста на пост наставника "Скуадры Адзурры" официально объявила местная Федерация футбола.
О деталях и сроках сотрудничества с новым тренером пока не сообщается.
Официальное представление Гаттузо в качестве наставника национальной команды состоится в четверг, 19 июня, в Риме.
Bentornato 𝑮𝒆𝒏𝒏𝒂𝒓𝒐 𝑮𝒂𝒕𝒕𝒖𝒔𝒐— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 15, 2025
CT della Nazionale 🇮🇹💙🔥
➡️ https://t.co/YljUd5ExkB#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FE3QMmsnla
Во главе сборной Италии чемпион мира 2006 года сменил ранее уволенного Лучано Спаллетти.
Читай также: Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде
"Гаттузо - символ итальянского футбола, синяя футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими задачами национальной сборной.
Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов, разделив проект федерации по общему развитию нашего футбола, в котором сборная играет стратегическую центральную роль", - заявил президент FIGC Габриэле Гравина.
Ранее Гаттузо возглавлял швейцарский Сьон, Палермо, греческий ОФИ, Пизу, Милан, Наполи, испанскую Валенсию и французский Марсель. С неаполитанской командой тренер становился обладателем Кубка Италии. Последним местом его работы был хорватский Хайдук, который он покинул 5 июня этого года.
Напомним, что в квалификации чемпионата мира сборная Италии стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0).
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!