iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Италии официально получила нового главного тренера

Дженнаро Гаттузо принял национальную команду после отставки Лучано Спаллетти.
Сегодня, 17:02       Автор: Игорь Мищук
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Легендарный экс-игрок Милана Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером сборной Италии.

О назначении 47-летнего специалиста на пост наставника "Скуадры Адзурры" официально объявила местная Федерация футбола.

О деталях и сроках сотрудничества с новым тренером пока не сообщается.

Официальное представление Гаттузо в качестве наставника национальной команды состоится в четверг, 19 июня, в Риме.

Во главе сборной Италии чемпион мира 2006 года сменил ранее уволенного Лучано Спаллетти.

Читай также: Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде

"Гаттузо - символ итальянского футбола, синяя футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими задачами национальной сборной.

Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов, разделив проект федерации по общему развитию нашего футбола, в котором сборная играет стратегическую центральную роль", - заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Ранее Гаттузо возглавлял швейцарский Сьон, Палермо, греческий ОФИ, Пизу, Милан, Наполи, испанскую Валенсию и французский Марсель. С неаполитанской командой тренер становился обладателем Кубка Италии. Последним местом его работы был хорватский Хайдук, который он покинул 5 июня этого года.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира сборная Италии стартовала с поражения от Норвегии (0:3) и победы над Молдовой (2:0).

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Лучано Спаллетти Дженнаро Гаттузо

Статьи по теме

Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде
Легенда Милана выбился в фавориты на пост тренера сборной Италии Легенда Милана выбился в фавориты на пост тренера сборной Италии
Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии
Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: молодежка Украины встретится с Финляндией U-21, Бавария и ПСЖ стартуют на Клубном ЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Европа17:36
Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром
Киберспорт17:21
NaVi Junior играют против росиян в полуфинале квалификации на TI-2025
Автоспорт17:15
Феррари в третий раз подряд выиграла 24 часа Ле-Мана
Европа17:02
Сборная Италии официально получила нового главного тренера
Европа16:59
Брентфорд Ярмолюка может возглавить специалист без опыта работы главным тренером
Бокс16:38
"Он хочет этого боя": Экс-тренер Кличко рассказал, ради чего тот может возобновить карьеру
Футзал16:24
ХИТ - чемпион Украины по футзалу сезона-2024/25
Легкая атлетика15:44
12-летний украинец побил рекорд легендарного легкоатлета
Европа15:00
Ювентус упустил топ-тренера из-за вызывающего подхода гендиректора
Европа14:58
Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK