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Футбол

Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде

Лучано Спаллетти интерес Ан-Насру.
Сегодня, 15:32       Автор: Андрей Безуглый
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Ан-Наср хочет заполучить Лучано Спаллетти, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Текущий главный тренер саудовского клуба Стефано Пиоли, вероятно, перейдет в Фиорентину. Его хотят заменить Спаллетти.

Напомним, что итальянец накануне был уволен из сборной Италии, потому Ан-Наср не видит больших проблем в том, чтобы убедить тренера.

К тому же клуб готов предложить Спаллетти зарплату большую, чем было у Пиоли, около 12 млн евро в год.

Пока неизвестно, согласиться ли итальянец на переезд в Саудовскую Аравию или же будет ждать предложений от европейских клубов.

Ранее также сообщалось, что без главного тренера осталась сборная Польши.

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