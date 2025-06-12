Роналду может получить тренера, провалившегося в национальной команде

Ан-Наср хочет заполучить Лучано Спаллетти, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Текущий главный тренер саудовского клуба Стефано Пиоли, вероятно, перейдет в Фиорентину. Его хотят заменить Спаллетти.

Напомним, что итальянец накануне был уволен из сборной Италии, потому Ан-Наср не видит больших проблем в том, чтобы убедить тренера.

К тому же клуб готов предложить Спаллетти зарплату большую, чем было у Пиоли, около 12 млн евро в год.

Пока неизвестно, согласиться ли итальянец на переезд в Саудовскую Аравию или же будет ждать предложений от европейских клубов.

Ранее также сообщалось, что без главного тренера осталась сборная Польши.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!