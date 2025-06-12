Сборная Польши осталась без главного тренера после его конфликта с Левандовски

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж официально покинул занимаемую должность.

Недавно между наставником "кадры" и нападающим Робертом Левандовски произошел публичный конфликт. Многолетний лидер национальной команды заявил, что не будет выступать за сборную под руководством 52-летнего специалиста, после того как тот лишил его капитанской повязки.

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"Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Выполнение этой функции стало осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни.

Хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польской футбольной ассоциации. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и руководству Польской футбольной ассоциации.

Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за вас всех кулаки, потому что национальная сборная - это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была слышна", - заявил тренер.

Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza



– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/wbP7BDwbjD — PZPN (@pzpn_pl) June 12, 2025

Пробеж работал со сборной Польши с сентября 2023 года. Под его руководством поляки заняли последние места в своих группах на Евро-2024 и дивизионе A Лиги наций.

Последним матчем для Польши во главе с Пробежем стал поединок квалификации ЧМ-2026 с Финляндией, в котором "кадра" в гостях уступила 1:2.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на ЧМ-2026.

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