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Невеста подождет: лидер сборной Италии раздавал автографы и фотографировался прямо во время свадьбы

Федерико Кьеза не упустил возможности сделать фанатов счастливыми в важный день в его жизни.
Сегодня, 09:34
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Для вингера Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьезы 20 июля стало особенной датой - именно в этот день футболист сыграл свадьбу.

Супругой 26-летнего итальянца стала модель Люсия Брамани. Но до момента оформления их брака состоялся еще один красивый момент при участии игрока.

Свадьба прошла в соборе города Гроссето (Тоскана), о чем узнали фанаты. Поэтому неудивительно, что, когда Кьеза приехал к алтарю, он увидел множество болельщиков.

Решив, что у него еще есть время, он раздал автографы и сделал несколько фотографий, которые стали для него последними в статусе холостяка.

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Интересно, что среди гостей были Николо Пирло, сын бывшего игрока и тренера Ювентуса Андреа Пирло, жена Мануэля Локателли, Тесса Лакович и Микела Персико, жена Даниэле Ругани.

После долгих аплодисментов на выходе из собора Кьеза и Брамани направилась в Кастелло ди Викарелло, место, расположенное в Поджи-дель-Сассо в муниципалитете Чиниджано.

И если с семейной жизнью Федерико Кьезы теперь все ясно, то будущее его футбольной карьеры остается неопределенным, так как Ювентус собирается избавиться от него.

Недавно появилась информация, что "старая синьора" попыталась добавить Кьезу в сделку по вингеру Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус сборная Италии Федерико Кьеза

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